Saudi Aramco приостановила добычу 5,7 млн баррелей нефти из-за атак

Из-за атак беспилотников на объекты Saudi Aramco была приостановлена добыча 5,7 млн баррелей в сутки, сообщил президент и гендиректор компании Амин Хассан ан-Насер, передает Saudi Press Agency.

«Эти атаки привели к приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в день», — сказал он. Ан-Насер добавил, что в результате атаки никто не пострадал, компания ведет работы по восстановлению производства. Информация об этом будет предоставлена в течение 48 часов.

Ранее о том, что Саудовская Аравия после атаки вынуждена была сократить добычу на 5 млн баррелей в сутки, говорили источники Bloomberg и Reuters. По их данным, случившееся также нарушило экспорт нефти.

Объекты Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке утром 14 сентября. После атаки начались пожары, их удалось локализовать. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы. США обвинили в атаке на месторождения Иран.