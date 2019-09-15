Аналитики допустили нефть по $100 за баррель после атаки дронов

После атаки дронов в Саудовской Аравии цены могут подскочить на $5-10 за баррель в первый же торговый день, считают опрошенные Reuters эксперты. Если страна не восстановит поставки нефти, то цены в перспективе вырастут еще сильнее

Цены на нефть подскочат на $5-10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября, считают опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.

В том случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, то в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до 100$ за баррель, допустили они.

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