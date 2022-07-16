Байден заявил, что ждет от Эр-Рияда шагов в области поставок нефти

Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопросы обеспечения энергетической безопасности в мире. Он заявил, что делает все возможное для увеличения поставок нефти в США

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

США и Саудовская Аравия обсудили возможность обеспечить глобальную энергетическую безопасность и адекватное предложение нефти на мировых рынках, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден после встречи с властями королевства.

«Это будет скоро начато. Я делаю все возможное для увеличения поставок нефти в США», — сказал он. По словам Байдена, Эр-Рияд согласился с тем, что вопрос срочный, и президент США ожидает дальнейших шагов от Саудовской Аравии в этой области в ближайшие недели.

Байден приехал в королевство в рамках своей четырехдневной поездки на Ближний Восток. Он встретился с королем Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По итогам переговоров американская сторона сообщила, что Вашингтон договорился с Эр-Риядом о сотрудничестве по кибербезопасности и в сфере мобильных технологий, в частности 5G и 6G, передает Reuters. Вашингтон также приветствовал решение Саудовской Аравии открыть небо для гражданских самолетов в Израиль. Кроме того, стороны достигли договоренностей о выводе миротворцев с острова Тиран, который расположен на юге залива Акаба между Саудовской Аравией и Египтом. Миротворцы находились там с момента подписания Кэмп-Дэвидских соглашений в 1978 году (израильско-египетского мирного договора). Тиран несколько раз менял владельца, до 2016 года он находился под управлением Каира. Египет передал его под юрисдикцию Саудовской Аравии, для этого также требуется согласие Израиля.

На встрече Байден также поднял вопрос убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 году, заявив, что считает ответственным наследного принца. Принц Мухаммед ранее признавал ответственность за произошедшее, однако утверждал, что журналиста убили без его ведома.

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Перед визитом в королевство президент США написал статью для The Washington Post, в которой отметил, что энергетические ресурсы Саудовской Аравии жизненно важны для смягчения последствий российской военной операции на Украине и последующих санкций для глобальных поставок. Весной газета The Wall Street Journal сообщила о попытках Белого дома пытался связаться с властями Саудовской Аравии и призвать Эр-Рияд увеличить добычу нефти, однако в разговоре было отказано.

В июне министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что Байден призывает поставщиков по всему миру увеличить добычу нефти и газа, чтобы сбить цены на топливо. До этого WSJ писала, что американский президент предпринимает попытки наладить отношения с Эр-Риядом в рамках энергетического сотрудничества, чтобы одновременно снизить цены на нефть и устранить топливную зависимость от России.

15 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла до $101 за баррель.