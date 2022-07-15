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Война санкций ,  
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Европа впервые за шесть лет обогнала Азию по импорту нефти из США

С начала года европейские страны ввезли на 22 млн барр. больше, чем азиатские, на фоне антироссийских санкций и переориентации на другие рынки
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Фото: Robert F. Bukaty / AP
Фото: Robert F. Bukaty / AP

Европа впервые за шесть лет обогнала Азию по объемам ввезенной нефти из США, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Бюро переписи населения США.

С января по май Европа импортировала 213,1 млн барр. нефти, тогда как Азия ввезла 191,1 млн барр. Последний раз такая ситуация (за тот же период) складывалась в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти.

Bloomberg уточняет, что объемы поставок американской нефти в США увеличились на фоне санкций в отношении России.

По мере того как Европа будет уменьшать свою зависимость от российских энергоносителей и переключится на другие источники, такие модели потоков, вполне возможно, сохранятся, считает аналитик по нефти в Energy Aspects Кристофер Хейнс.

Bloomberg подсчитал потери России от частичного эмбарго ЕС на нефть
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Bloomberg при этом напоминает, что производство нефти в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос и в Европе, и в Азии. Помимо этого, Ближний Восток ограничен в том, сколько он может поставить нефти европейским странам.

Санкции в отношении российской нефти Евросоюз ввел в рамках шестого пакета ограничений. Запрет касается морских поставок сырья, однако экспорт по трубопроводам остался разрешен.

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Как подсчитал Bloomberg, такое частичное эмбарго будет стоить России около $22 млрд в год. Из них $10 млрд придутся на потери от запрета на морской экспорт. Как писало агентство, из-за этого Россия будет вынуждена переориентироваться на азиатский рынок, где нефть уже продается со значительным дисконтом. Потеря еще $12 млрд ожидается от прекращения поставок по северной ветке нефтепровода «Дружба» — она идет в Польшу и Германию, а эти страны отказались от импорта российской нефти.

В начале июля Еврокомиссия представила разъяснения по нефтяному эмбарго, согласно которым под запрет попала не только чистая нефть из России, но и в составе смесей (если смешиваются российская и нероссийская нефть, то под запрет попадает вся партия). Исключение может быть сделано только в том случае, если поставщик сможет доказать, какая часть партии была произведена не в России.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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