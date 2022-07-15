Европа впервые за шесть лет обогнала Азию по импорту нефти из США

С начала года европейские страны ввезли на 22 млн барр. больше, чем азиатские, на фоне антироссийских санкций и переориентации на другие рынки

Фото: Robert F. Bukaty / AP

Европа впервые за шесть лет обогнала Азию по объемам ввезенной нефти из США, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Бюро переписи населения США.

С января по май Европа импортировала 213,1 млн барр. нефти, тогда как Азия ввезла 191,1 млн барр. Последний раз такая ситуация (за тот же период) складывалась в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти.

Bloomberg уточняет, что объемы поставок американской нефти в США увеличились на фоне санкций в отношении России.

По мере того как Европа будет уменьшать свою зависимость от российских энергоносителей и переключится на другие источники, такие модели потоков, вполне возможно, сохранятся, считает аналитик по нефти в Energy Aspects Кристофер Хейнс.

Bloomberg при этом напоминает, что производство нефти в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос и в Европе, и в Азии. Помимо этого, Ближний Восток ограничен в том, сколько он может поставить нефти европейским странам.

Санкции в отношении российской нефти Евросоюз ввел в рамках шестого пакета ограничений. Запрет касается морских поставок сырья, однако экспорт по трубопроводам остался разрешен.

Читайте на РБК Pro Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Как оценить и повысить рентабельность продаж Как оценить и повысить рентабельность продаж Инструкции Pro На базары не вернемся: как трансформируется розница в текущем кризисе На базары не вернемся: как трансформируется розница в текущем кризисе Статьи Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro О чем важно подумать, прежде чем решаться на релокацию: три кейса О чем важно подумать, прежде чем решаться на релокацию: три кейса Кейсы Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции Pro Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Статьи

Как подсчитал Bloomberg, такое частичное эмбарго будет стоить России около $22 млрд в год. Из них $10 млрд придутся на потери от запрета на морской экспорт. Как писало агентство, из-за этого Россия будет вынуждена переориентироваться на азиатский рынок, где нефть уже продается со значительным дисконтом. Потеря еще $12 млрд ожидается от прекращения поставок по северной ветке нефтепровода «Дружба» — она идет в Польшу и Германию, а эти страны отказались от импорта российской нефти.

В начале июля Еврокомиссия представила разъяснения по нефтяному эмбарго, согласно которым под запрет попала не только чистая нефть из России, но и в составе смесей (если смешиваются российская и нероссийская нефть, то под запрет попадает вся партия). Исключение может быть сделано только в том случае, если поставщик сможет доказать, какая часть партии была произведена не в России.