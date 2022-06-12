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WSJ узнала о предстоящем визите Байдена в Саудовскую Аравию

WSJ: Белый дом может анонсировать поездку Байдена в Саудовскую Аравию 13 июня
Байден предпринимает попытки наладить отношения с Эр-Риядом чтобы устранить нефтяную зависимость от России, пишет WSJ. По данным источников газеты, Белый дом анонсирует визит президента США в Саудовскую Аравию 13 июня
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Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

Белый дом может анонсировать визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Белый дом планирует объявить уже в понедельник [13 июня] о поездке президента Байдена в Саудовскую Аравию», — сказано в публикации.

По словам источников, американский лидер в следующем месяце посетит сразу несколько государств на Ближнем Востоке, в том числе Израиль. Одним из основных мероприятий поездки станет встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

В настоящее время Байден предпринимает попытки наладить отношения с Эр-Риядом в рамках энергетического сотрудничества. Таким образом глава Белого дома планирует одновременно снизить цены на нефть и устранить топливную зависимость от России, пишет WSJ.

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В начале июня газета The New York Times со ссылкой на собственные источники также сообщала о решении американского президента поехать в Саудовскую Аравию и лично встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Во время визита американский президент собирается восстановить отношения между США и Саудовской Аравией, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, писала газета.

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Джамаль Хашогги был журналистом The Washington Post. Он критиковал власти Саудовской Аравии и проживал на территории США с 2017 года. В октябре 2018 года он поехал в консульство королевства в Стамбуле и пропал. В Эр-Рияде обвинения в убийстве Хашогги отрицали, но позднее признали произошедшее. Наследный принц Мухаммед бен Салман взял на себя ответственность за убийство Хашогги. Он утверждал, что его подчиненные действовали без его ведома.

Тогда же, 2 июня, о возможной встрече американского президента с саудовским принцем сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. По их данным, она должна была состояться на саммите Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива. Сам Байден 12 июня заявил, что пока не принял решение о поездке в Саудовскую Аравию.

На фоне российской военной операции на Украине и введения эмбарго на нефть и другие энергоресурсы из России США решили призвать Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. В марте газета The Wall Street Journal сообщила о попытках Белого дома пытался связаться с властями ОАЭ и Саудовской Аравии, однако в разговоре было отказано. В конце мая Axios узнал, что два советника Байдена поехали в Эр-Рияд на тайные переговоры.

Financial Times ранее сообщала, что условием Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти может стать существенное снижение добычи в России. При этом источники газеты уточнили, что руководство Саудовской Аравии осознает, что рынок перегружен и цены на нефть находятся на высоком уровне, однако там также полагают, что «настоящего дефицита [на рынке] пока нет». Еще один источник уточнил FT, что увеличение добычи нефти Саудовской Аравией, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август, хотя ОПЕК+ должна будет одобрить это изменение.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Саудовская Аравия Джо Байден нефть официальный визит
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