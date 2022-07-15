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Байден встретился с королем и наследным принцем Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден провел переговоры с королем Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Саудом, сообщило агентство SPA. Лидеры обсудили исторические отношения между двумя странами и пути их укрепления.

Как пишет Reuters, при встрече Байден пожал королю руку. На переговорах также присутствовал наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Он и президент США при встрече поздоровались, ударившись кулаками.

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Фото:Hassan Ammar / AP

Байден прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего ближневосточного турне. До этого он посетил Израиль, где провел переговоры с премьером Яиром Лапидом. Помимо этого, президент США поучаствовал в четырехстороннем онлайн-саммите вместе с лидерами Индии, Израиля и ОАЭ, а также провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Одной из целей визита Байдена в Саудовскую Аравию является восстановление отношений между двумя странами, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Байден также намерен наладить отношения с Эр-Риядом в рамках энергетического сотрудничества, сообщала WSJ.

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