Лукашенко заявил о драке поставщиков газа за белорусский рынок

По словам Александра Лукашенко, нефти в мире — «бери не хочу». Альтернативы российскому газу у Минска тоже есть, уверен он

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

У Белоруссии достаточно возможностей для покупки углеводородов в разных странах мира, заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область президент страны Александр Лукашенко. По его словам, в этих условиях можно найти альтернативу любому источнику энергоресурсов.

«Слава богу, и нефти хватает в мире — бери не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти», — заявил Лукашенко (цитата по сообщению пресс-службы администрации президента).

Ранее президент Белоруссии неоднократно возмущался ценой, по которой его стране предлагают покупать российский газ. Установленную «Газпромом» цену в $127 за 1 тыс. куб. м Лукашенко сравнивал с «понуждением к интеграции» и говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.

В начале апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявлял, что Минск поднял вопрос о снижении цен на поставляемый из России газ. В мае глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условием начала переговоров об изменении условий поставок Белоруссии газа погашение долга перед компанией в $165 млн. В Белоруссии наличие долга перед «Газпромом» опровергли, после чего вновь потребовали пересмотра цены на газ.