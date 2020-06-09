Белоруссия вновь потребовала пересмотра цены на газ из России

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Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ с определением ее справедливого уровня. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря белорусского министерства Ольгу Козлович.

Ранее 9 июня в режиме видеоконференции состоялись переговоры министра энергетики России Александра Новака и его белорусского коллеги Виктора Каранкевича, в ходе которых они обсудили взаимодействие двух стран в газовой сфере.

Козлович отметила, что на переговорах был затронут вопрос поставок российского газа в 2020 году. По ее словам, за прошедший период с начала года наблюдается тенденция к снижению цен поставляемого в Европу газа из России.

«В связи с этим белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — добавила представитель белорусского Минэнерго.