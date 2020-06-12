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Лукашенко предложил использовать опилки вместо выпрашивания нефти и газа

Президент Белоруссии поручил шире использовать в стране местные виды топлива, отметив, что в стране много гибнущей древесины, а торф и опилки «буквально валяются под ногами»
Фото: M. Henning / blickwinkel / Global Look Press
Фото: M. Henning / blickwinkel / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Полоцке призвал активнее использовать в стране местные виды топлива и реализовывать эту продукцию на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть», — заявил Лукашенко, обратив внимание, что «торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами».

«Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать», — отметил белорусский лидер. Он считает, что опыт использования местных видов топлива нужно распространить на всю страну, так как «гибнущей древесины [в Белоруссии] сегодня предостаточно».

Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр»
Экономика
Александр Лукашенко

Президент также похвалил власти Витебской области за заводы по производству пеллетов (топливных гранул из торфа и древесных отходов), отметив большой спрос на эту продукцию на европейском рынке, и поручил правительству республики проработать вопрос, чтобы производители не конкурировали друг с другом. «Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности», — отметил он.

В апреле Лукашенко заявил, что в условиях лихорадки на нефтяном рынке и невозможности предсказать его конъюнктуру Белоруссия должна уделить большее внимание устойчивости экономики. Задачей страны он назвал снижение зависимости от «нефтяных игр крупных держав».

Тогда же он заявил о необходимости «на непредвиденные случаи» создать в Белоруссии серьезный запас сырья, который позволит не нарушать работу отраслей. Лукашенко также поручил правительству и главам регионов проработать вопросы наращивания запасов нефти и нефтепродуктов и мощностей для их хранения.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, топливо
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