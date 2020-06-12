Лукашенко предложил использовать опилки вместо выпрашивания нефти и газа

Президент Белоруссии поручил шире использовать в стране местные виды топлива, отметив, что в стране много гибнущей древесины, а торф и опилки «буквально валяются под ногами»

Фото: M. Henning / blickwinkel / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Полоцке призвал активнее использовать в стране местные виды топлива и реализовывать эту продукцию на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть», — заявил Лукашенко, обратив внимание, что «торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами».

«Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать», — отметил белорусский лидер. Он считает, что опыт использования местных видов топлива нужно распространить на всю страну, так как «гибнущей древесины [в Белоруссии] сегодня предостаточно».

Президент также похвалил власти Витебской области за заводы по производству пеллетов (топливных гранул из торфа и древесных отходов), отметив большой спрос на эту продукцию на европейском рынке, и поручил правительству республики проработать вопрос, чтобы производители не конкурировали друг с другом. «Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности», — отметил он.