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Миллер назвал размер долга Белоруссии перед «Газпромом»

По словам главы «Газпрома», долг Белоруссии превысил $165 млн и вести переговоры о продолжении поставок компания будет лишь после урегулирования задолженности
Алексей Миллер
Алексей Миллер (Фото: Эдуард Корниенко / Reuters)

Белоруссия задолжала «Газпрому» за поставленный природный газ более $165 млн, и переговоры с Минском о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга. Об этом заявил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года», — сказал Миллер (цитата по «РИА Новости).

Глава «Газпрома» добавил, что соответствующее уведомление было направлено 29 мая министру энергетики Белоруссии Виктору Каранкевичу.

В середине мая президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение тем, что газ из России его страна получает по более высоким ценам, чем Германия.

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

«Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия [победы в Великой Отечественной войне], что Германии продают природный газ до $70 [за 1 тыс. куб. м], как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси», — заявил Лукашенко.

В феврале Лукашенко сравнивал установленную для Белоруссии цену $127 за 1 тыс. куб. м российского газа с «понуждением к интеграции». Он также говорил, что в Москве намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.

В начале апреля Каранкевич заявлял, что власти Белоруссии подняли вопрос о снижении цен на поставляемый из России газ.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Миллер, «Газпром», Белоруссия
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Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
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Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией
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