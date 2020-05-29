Миллер назвал размер долга Белоруссии перед «Газпромом»

По словам главы «Газпрома», долг Белоруссии превысил $165 млн и вести переговоры о продолжении поставок компания будет лишь после урегулирования задолженности

Алексей Миллер (Фото: Эдуард Корниенко / Reuters)

Белоруссия задолжала «Газпрому» за поставленный природный газ более $165 млн, и переговоры с Минском о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга. Об этом заявил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года», — сказал Миллер (цитата по «РИА Новости).

Глава «Газпрома» добавил, что соответствующее уведомление было направлено 29 мая министру энергетики Белоруссии Виктору Каранкевичу.

В середине мая президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение тем, что газ из России его страна получает по более высоким ценам, чем Германия.