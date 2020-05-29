Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов перед «Газпромом»

Белоруссия не имеет задолженности по поставкам российского природного газа, заявило Минэнерго страны. О том, что Минск должен «Газпрому» более $165 млн, до этого сообщил глава российской компании Алексей Миллер

У Белоруссии нет долгов по поставкам российского газа, заявило Министерство энергетики страны. Таким образом Минск прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера, который сообщил о задолженности Белоруссии перед «Газпромом» более чем в $165 млн.

«Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ», — говорится в сообщении ведомства.

В нем отметили, что расчеты по поставляемому газу проводятся «в соответствии с заключенными договорами» белорусскими газоснабжающими компаниями совместно с «Газпром трансгаз Беларусь».

«В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности. Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов», — указали в Министерстве энергетики Белоруссии.