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Экономика ,  
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Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов перед «Газпромом»

Белоруссия не имеет задолженности по поставкам российского природного газа, заявило Минэнерго страны. О том, что Минск должен «Газпрому» более $165 млн, до этого сообщил глава российской компании Алексей Миллер

У Белоруссии нет долгов по поставкам российского газа, заявило Министерство энергетики страны. Таким образом Минск прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера, который сообщил о задолженности Белоруссии перед «Газпромом» более чем в $165 млн.

«Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ», — говорится в сообщении ведомства.

В нем отметили, что расчеты по поставляемому газу проводятся «в соответствии с заключенными договорами» белорусскими газоснабжающими компаниями совместно с «Газпром трансгаз Беларусь».

«В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности. Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов», — указали в Министерстве энергетики Белоруссии.

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По словам Миллера, Белоруссия задолжала «Газпрому» за поставленный природный газ более $165 млн. Из-за этого переговоры с Минском о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после того, как задолженность будет урегулирована, отметил он.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил установленную «Газпромом» цену на газ для Белоруссии в $127 за 1 тыс. куб. м с «понуждением к интеграции». По его словам, в российском руководстве намекали на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет войти в состав России.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, поставки газа, «Газпром»
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