ОЭСР оценила замедление роста мировой торговли из-за «войны» США и Китая

Рост мировой торговли замедлится на 0,4% к 2020 году из-за торговых войн США и Китая, сообщает Организация экономического развития и сотрудничества. На 0,25% замедлится рост ВВП США и Китая, а объем импорта сократится на 0,75%

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Импортные пошлины, введенные США и Китаем друг против друга в 2018 году, замедлят рост мировой торговли на 0,4% в 2020 году. Об этом сообщается в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Импортные тарифы также приведут к замедлению роста ВВП США и Китая на 0,25%, объем импорта обеих стран снизится на 0,75%, говорится в докладе. В США в 2019-2020 годах из-за высоких цен на импортные товары, возникших в результате повышенных ввозных пошлин, на 0,2% вырастет инфляция.

«Если бы китайские экспортеры взяли на себя часть бремени, снижая прибыль, отрицательные последствия для экономического роста Китая были бы больше из-за соотношения импортных и экспортных цен, а влияние на экономический рост и инфляцию в США было бы ниже», — сообщается в докладе.

Неблагоприятные эффекты из-за торговой войны Вашингтона и Пекина приведут к резкому снижению выпуска продукции во всех странах мира, прогнозирует ОЭСР. Денежно-кредитная политика США станет более жесткой, из-за чего курс доллара незначительно повысится. В свою очередь, это приведет к снижению курса юаня и других валют развивающихся рынков, а также увеличению оттока капитала из этих стран.

В начале апреля Всемирная торговая организация понизила прогноз роста мировой торговли в 2019 году с 3,7% до 2,6%, одной из причин замедления стало повышение ввозных пошлин в Соединенных Штатах и Китае. Президент США Дональд Трамп в начале этого года заявлял, что темпы роста китайского ВВП достигли минимальной отметки в 6,6% за последние 28 лет из-за торговых войн. Американский лидер призвал Пекин «прекратить игры» и заключить торговую сделку с Вашингтоном.