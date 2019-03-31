Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США

Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.

«Государственная комиссия КНР по таможенным тарифам постановила продолжить приостановку действия решения о взимании повышенных таможенных пошлин на автомобили и комплектующие из США», — говорится в сообщении. Заморозка действия повышенных пошлин будет продлена с 1 апреля. О сроке окончания приостановления мер будет объявлено дополнительно.

Ранее Пекин приостановил действие тарифов с 1 января по 31 марта.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились заморозить торговую войну на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который проходил 30 ноября — 1 декабря 2018 года. Согласно договоренности, стороны в трехмесячный срок должны достигнуть соглашения об урегулировании взаимных претензий, на протяжении 90 дней Пекин и Вашингтон не будут вводить новые тарифные ограничения. В начале декабря Трамп заявил, что Китай согласился снизить и отменить тарифы на автомобили из США.