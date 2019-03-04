WSJ узнала детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

Вашингтон и Пекин близки к тому, чтобы положить конец торговой войне, узнала The Wall Street Journal. О соглашении может быть объявлено в конце марта, итогом может стать отмена со стороны США большинства, если не всех, ограничений

Си Цзиньпин и Дональд Трамп (Фото: Damir Sagolj / Reuters)

Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между обеими странами. В частности, Пекин предлагает снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары, а Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

По словам собеседников издания, соглашение постепенно обретает форму после февральских переговоров в Вашингтоне. Источники предупредили, что препятствия остаются, и каждая из сторон может столкнуться с сопротивлением у себя дома по поводу того, что условия слишком выгодны для другой стороны.

Несмотря на остающиеся препятствия, переговоры дошли до такой стадии, что о сделке может быть объявлено на саммите Дональда Трампа с Си Цзиньпином, который может состояться 27 марта, после того как председатель КНР завершит свой визит в Италию и Францию, знают источники, знакомые с соответствующими планами.