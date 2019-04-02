ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

Всемирная торговая организация понизила прогноз по росту международной торговли в 2019 году. Фактический рост в 2018 году также оказался ниже ожиданий

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Объем международной торговли в 2019 году вырастет лишь на 2,6%, говорится в прогнозе Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованном на ее сайте. В прошлой версии прогноза, которая вышла в сентябре 2018 года, экономисты ВТО ожидали роста на 3,7%.

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.

Торговля не может стимулировать экономический рост в условиях высокой неопределенности, которая наблюдается сейчас, заявил глава ВТО Роберто Азеведо. Организация выделяет несколько причин более медленного роста в 2018 году, среди которых:

повышение ввозных пошлин в США и Китае;

более слабый рост мировой экономики по сравнению с ожиданиями;

нестабильность на финансовых рынках;

снижение эффекта от стимулирующей налоговой политики в США;

окончание цикла мягкой денежно-кредитной политики в еврозоне;

​трансформация китайской экономики, которая сопровождается переходом от роста за счет производства и инвестиций к росту через потребление и сектор услуг.

Эффект Brexit для мировой торговли пока оценить сложно — его последствия будут зависеть от итогового соглашения между Великобританией и Евросоюзом. Он, вероятно, приведет к снижению инвестиций в Великобританию, а затем — к падению производительности, отмечает ВТО.