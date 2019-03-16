Экономисты оценили убытки США от торговых войн с Китаем и ЕС в $7,8 млрд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,82 -0,70 EUR Бирж. 73,39 -0,69 Brent 66,68 -0,83% USD Нал. 65,92 64,20 EUR Нал. 74,96 72,88 USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1323 0,0024 BTC/USD Бирж. 4 002,79 54,49 IMOEX 2 476,73 0,77% RTSI 1 196,75 1,25% DJIA 25 848,87 0,54% Nasdaq 7 688,53 0,76%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 15 мар, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 15 мар, 13:20
WP узнала о схеме доставки мигрантов автобусами из Мексики к границе США Политика, 02:04 Девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской больницы Общество, 01:44 Экс-сотрудник разведки США признался в попытке шпионажа в пользу Китая Политика, 01:33 Четвертый задержанный после атаки в Новой Зеландии хотел помочь полиции Общество, 01:16 В Ethiopian Airlines назвали время анализа «черных ящиков» Boeing 737 MAX Общество, 00:59 Экономисты оценили убытки США от торговых войн с Китаем и ЕС в $7,8 млрд Экономика, 00:32 Палата представителей начала процедуру преодоления вето Трампа Политика, 00:27 МИД Украины направил России ноту в связи с визитом депутатов Думы в Крым Политика, 15 мар, 23:59 ФИФА подтвердила рекордные доходы в $6,4 млрд на фоне ЧМ-2018 Бизнес, 15 мар, 23:53 «Силовые машины» назвали незаконными и необоснованными канадские санкции Политика, 15 мар, 23:35 Минобороны засекло в 150 км от границы стратегический бомбардировщик США Политика, 15 мар, 23:28 Трамп наложил вето на решение конгресса по режиму ЧП в США Политика, 15 мар, 23:02 Якунин назвал незаслуженными санкции Канады против себя Политика, 15 мар, 23:00 Мединский назвал показ российского кино за рубежом «жесткой силой» Общество, 15 мар, 22:59
Экономика ,  
0 
Экономисты оценили убытки США от торговых войн с Китаем и ЕС в $7,8 млрд
В результате торговых разногласий между странами импорт в США сократился на 31,5%, а экспорт – на 11%, подсчитали экономисты ведущих американских университетов
Фото: Susan Walsh / AP

Торговые войны, которые президент США Дональд Трамп вел в 2018 году против Китая и Евросоюза, стоили экономике страны $7,8 млрд (0,04% ВВП). Об этом говорится в исследовании группы экономистов из Калифорнийского, Колумбийского, Йельского университетов и университета Калифорния Лос-Анджелес.

Авторы исследования проанализировали краткосрочное влияние действий Трампа и обнаружили, что импорт из целевых стран снизился на 31,5%, а целевой экспорт США упал на 11%. Также выяснилось, что ежегодные потери потребителей и производителей от более высоких затрат на импорт составили $68,8 млрд.

«Мы считаем, что работники торгового сектора в республиканских штатах были наиболее негативно затронуты торговой войной», — добавили экономисты.

Прошлым летом Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС, Канады и Мексики. Позднее на переговорах президента с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером стороны договорились о смягчении торговой политики. В марте этого года Трамп пригрозил ЕС расширить торговые тарифы, если Брюссель не будет вести переговоры по ним с США.

Экономика
Россия решила созвать арбитраж по спору с ЕС в ВТО

Осенью 2018 года разгорелась торговая война между Вашингтоном и Пекином, стороны несколько раз вводили пошлины друг против друга. В декабре Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе, где стороны приняли решение не вводить новые тарифы до 1 марта.

В конце февраля американский лидер сообщил об отсрочке повышения пошлин на товары из Китая. К марту власти США и Китая вышли на финальную стадию заключения торговой сделки, которая предусматривает отмену Вашингтоном большинства пошлин, а Пекином — тарифов на сельхозпродукцию, а также товары химической и автомобильной промышленности, сообщала газета The Wall Street Journal.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Евросоюз, Китай, торговая война, ВВП
Материалы по теме
Минфин США заявил о переносе переговоров по торговой сделке с Китаем
Экономика
СМИ узнали о намерении США отсрочить введение пошлин на китайские товары
Экономика
Reuters узнал о переговорах Вашингтона и Пекина по кибератакам в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter