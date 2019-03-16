Экономисты оценили убытки США от торговых войн с Китаем и ЕС в $7,8 млрд

Экономисты оценили убытки США от торговых войн с Китаем и ЕС в $7,8 млрд

В результате торговых разногласий между странами импорт в США сократился на 31,5%, а экспорт – на 11%, подсчитали экономисты ведущих американских университетов

Фото: Susan Walsh / AP

Торговые войны, которые президент США Дональд Трамп вел в 2018 году против Китая и Евросоюза, стоили экономике страны $7,8 млрд (0,04% ВВП). Об этом говорится в исследовании группы экономистов из Калифорнийского, Колумбийского, Йельского университетов и университета Калифорния Лос-Анджелес.

Авторы исследования проанализировали краткосрочное влияние действий Трампа и обнаружили, что импорт из целевых стран снизился на 31,5%, а целевой экспорт США упал на 11%. Также выяснилось, что ежегодные потери потребителей и производителей от более высоких затрат на импорт составили $68,8 млрд.

«Мы считаем, что работники торгового сектора в республиканских штатах были наиболее негативно затронуты торговой войной», — добавили экономисты.

Прошлым летом Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС, Канады и Мексики. Позднее на переговорах президента с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером стороны договорились о смягчении торговой политики. В марте этого года Трамп пригрозил ЕС расширить торговые тарифы, если Брюссель не будет вести переговоры по ним с США.