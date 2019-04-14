Минфин США заявил о готовности к последствиям торговой сделки с Китаем

США и Китай приближаются к «финальному раунду» переговоров, которые должны положить конец торговой войне. По словам главы Минфина Стивена Мнучина, США готовы столкнуться с последствиями при невыполнении достигнутых договоренностей

Глава Минфина США Стивен Мнучин (Фото: Patrick Semansky / AP)

США готовы столкнуться с «последствиями», если они не выполнят своих обязательств по потенциальному торговому соглашению с Китаем. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Bloomberg. По его словам, и Китай и США принимают на себя определенные обязательства в рамках предполагаемого соглашения, но не уточнил, о чем именно идет речь.

«Я ожидаю, что механизм принуждения будет работать в обоих направлениях, так что мы ожидаем выполнения наших обязательств. А если нет, то должны быть определенные последствия, точно такие же, как и для другой стороны [Китая]», — отметил Мнучин.

Китай и США добились прогресса в переговорах по прекращению торговой войны, которая «омрачила» рост мировой экономики и финансовые рынки. По словам Мнучина, Вашингтон и Пекин создадут «правоохранительные органы» для контроля за соблюдением достигнутых договоренностей.

«Надеемся, что мы приближаемся к финальному раунду для решения вопросов», — сказал Мнучин. Сейчас Китай и США обсуждают, нужно ли проводить больше встреч после недавних переговоров в Пекине и Вашингтоне, добавил глава американского Минфина.