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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Минфин США заявил о готовности к последствиям торговой сделки с Китаем
США и Китай приближаются к «финальному раунду» переговоров, которые должны положить конец торговой войне. По словам главы Минфина Стивена Мнучина, США готовы столкнуться с последствиями при невыполнении достигнутых договоренностей
Глава Минфина США Стивен Мнучин (Фото: Patrick Semansky / AP)

США готовы столкнуться с «последствиями», если они не выполнят своих обязательств по потенциальному торговому соглашению с Китаем. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Bloomberg. По его словам, и Китай и США принимают на себя определенные обязательства в рамках предполагаемого соглашения, но не уточнил, о чем именно идет речь.

«Я ожидаю, что механизм принуждения будет работать в обоих направлениях, так что мы ожидаем выполнения наших обязательств. А если нет, то должны быть определенные последствия, точно такие же, как и для другой стороны [Китая]», — отметил Мнучин.

Китай и США добились прогресса в переговорах по прекращению торговой войны, которая «омрачила» рост мировой экономики и финансовые рынки. По словам Мнучина, Вашингтон и Пекин создадут «правоохранительные органы» для контроля за соблюдением достигнутых договоренностей.

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«Надеемся, что мы приближаемся к финальному раунду для решения вопросов», — сказал Мнучин. Сейчас Китай и США обсуждают, нужно ли проводить больше встреч после недавних переговоров в Пекине и Вашингтоне, добавил глава американского Минфина.

Согласно исследованию издания The Financial Times и аналитического центра Brookings, мировая экономика вступила в период «синхронного замедления». В частности, в конце января Министерство экономики и энергетики Германии сократило прогноз по росту экономики страны с 1,8% до 1% в 2019 году из-за торговой войны между США и Китаем, а также «жесткого» Brexit.

В начале января президент США Дональд Трамп сообщал, что темпы роста ВВП Китая достигли минимума за последние 28 лет (6,6%) из-за торговых войн. «Китаю имеет смысл наконец заключить реальную сделку и прекратить игры», — указывал американский президент.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Минфин США, Китай, переговоры, торговая война
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