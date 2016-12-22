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В ВШЭ понизили прогноз курса рубля из-за новых санкций
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В ВШЭ понизили прогноз курса рубля из-за новых санкций
Экономика, 18:44
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В ВШЭ понизили прогноз курса рубля из-за новых санкций
Новые санкции окажут «заметное, но ограниченное» влияние на экономику, однако рубль будет слабее, чем ожидалось, инфляция выше, а темпы роста ВВП ниже, следует из прогноза Высшей школы экономики
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Новые санкции против граждан и компаний из России, введенные США 9 апреля, приведут к более слабому (по сравнению с прошлыми ожиданиями) среднегодовому курсу рубля, следует из прогноза института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ), опубликованного в новом бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».

«В 2018 году рост оттока частного капитала (по грубым оценкам [ВШЭ] — на $20 млрд, с $29 млрд до 49 млрд) и прямые потери от снижения экспорта приведут к повышению среднегодового курса доллара на 3,5–4 руб.: с 57 руб. без санкций до 60,5–61 руб. с санкциями (при среднегодовой цене на нефть Urals $67 за баррель)», — говорится в обзоре. Скачки доллара до 65 руб. на прошлой неделе были шоковым явлением из-за временной паники, подчеркивают авторы. Темпы роста ВВП замедлятся с ожидаемых 1,9 до 1,7% при нефти по $67. В целом новые санкции США «окажут заметное, но ограниченное влияние на макроэкономическую ситуацию в России», пишут авторы.

Экспорт, по первым оценкам ВШЭ, в 2018–2019 годах снизится на $3–4 млрд — это 0,7–0,9% от совокупного товарного экспорта России ($423 млрд в 2018 году при нефти по $67 по прогнозу экономистов). Объем экспорта в США в 2017 году достигал $10,7 млрд. На поставки алюминия в США от Rusal Олега Дерипаски — компании, существенно пострадавшей от новых санкций США, — приходилось $1,4 млрд.

Ослабление рубля ускорит и рост цен, ожидают в ВШЭ. Инфляция на конец года (декабря к прошлому декабрю) из-за введения санкций составит 4,1–4,3% (ранее экономисты прогнозировали 3,6%). «В силу повышения риска финансовой дестабилизации и уже гарантированного повышения инфляции ключевая ставка ЦБ, вероятно, сохранится до конца года вблизи нынешних 7,25%. Ставки по кредитам нефинансовому сектору также будут несколько выше, чем без санкций, что будет обусловлено как увеличением рисков в экономике, так и более высокой ключевой ставкой», — отмечается в докладе. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор завершит переход к нейтральной ставке 6–7% в 2018 году, и даже допускала переход к мягкой денежно-кредитной политике, если инфляция будет долго находиться ниже 4%.

По прогнозу ЦБ, который таргетирует инфляцию на уровне 4%, в 2018 году рост цен составит 3–4%. В понедельник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор может повысить прогноз по инфляции, «но насколько — сказать сейчас сложно, нужно провести дополнительные оценки ситуации».

Объявление о новых санкциях привело «к повышению волатильности на финансовых рынках», говорится в понедельничном обзоре «Картина экономики», который составляет Минэкономразвития. Но реакция рынков (ослабление рубля на 9,3% с 6 по 10 апреля и снижение на рынке акций) была «несколько избыточной», указывают в министерстве. Доллар поднимался выше 63 руб., однако затем рубль частично отыграл падение: в понедельник он торгуется вокруг отметки 62,2 руб.

«Что касается оценки дальнейших последствий для реального сектора российской экономики, то здесь необходимо отметить, что в реальный сектор транслируются долгосрочные и устойчивые изменения на финансовых рынках», — заявили в Минэкономразвития.

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Риски изнутри

Если новых шоков не будет, то сокращение экспорта и ослабление рубля будут носить временный характер, отмечают в ВШЭ, хотя ограничения и по-прежнему будут оказывать негативное влияние на экономику из-за снижения притока иностранных инвестиций и сложностей с выходом на внешние рынки. Однако есть несколько ключевых рисков. Первый, как отмечает ВШЭ, — введение ответных санкций. В пятницу руководство Госдумы внесло законопроект, согласно которому президенту дается право вводить ответные меры в отношении США и других стран, поддержавших ограничения. Документ включает возможное ограничение на импорт алкоголя и табака, сельскохозяйственной продукции, сырья, лекарств и «любых иных товаров». Проект дает возможность прекратить сотрудничество с недружественными странами в авиастроении, отрасли ракетных двигателей и атомной энергетике. Он также включает ограничение найма американских и иностранных работников в России.

Второй риск — расширение санкций США из-за поддержки Россией Сирии. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли говорила, что Вашингтон представит новые санкции уже в понедельник, 16 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что введение санкций «обретает характер навязчивой идеи», а «любой экономист может легко увидеть в санкциях попытку конкурентов выдавить российские компании с международных рынков».

Третьим риском аналитики называют рост оттока капитала в масштабе более тех $20 млрд, которые они заложили в свой прогноз (вывоз капитала в 2018 году вообще может оказаться выше $50 млрд). Оценки ЦБ пока позитивнее — он ранее прогнозировал отток в размере $19 млрд.

Наконец, четвертый риск, по классификации ВШЭ, — сокращение экспорта больше, чем на заложенные в прогнозе $3–4 млрд. Это возможно, «поскольку неизвестен круг предприятий и стран, которые последуют рекомендациям США», объясняют экономисты. «И здесь эффект от неявных санкций может превысить эффект от явных, в том числе за счет того, что под неявные санкции могут попасть и другие товары российского экспорта», — предупреждают они.

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«Разносторонний инструментарий»

Минэкономразвития в понедельник сообщило, что у правительства есть «разносторонний инструментарий, позволяющий как точечно, так и системно абсорбировать возникающие риски» из-за новых санкций. Среди таких инструментов — приостановка покупки иностранной валюты на сверхдоходы от нефти дороже $40. ЦБ, который проводит эти операции для Минфина, приостановил их 9–12 апреля. «Принятое решение увеличило предложение валютной ликвидности на рынке приблизительно на $200 млн в день. Долгосрочное равновесное значение курса рубля к доллару США при текущих уровнях цен на нефть, текущем уровне курса евро к доллару, отсутствии нового пакета санкций и покупок валюты в соответствии с бюджетным правилом с начала 2017 года оценивается на уровне около 50 руб. за доллар США», — отметили в Минэкономразвития.

Правительство также готовит меры для поддержки попавших под санкции предприятий и компаний из смежных отраслей, напомнило министерство. Риски «кратного роста» волатильности на рынке ОФЗ Минэкономразвития не видит, так как основными инвесторами в них выступают пенсионные фонды и страховые компании, ориентированные на долгосрочные вложения. При этом «значительная доля предложения ОФЗ» в этом году перейдет к российским инвесторам, ожидает ведомство (на 1 марта доля нерезидентов в ОФЗ составляет 34,2%).

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Высшая школа экономики , санкции , рубль
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