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ЦБ изменил график закупки валюты для Минфина из-за обвала на рынке
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ЦБ изменил график закупки валюты для Минфина из-за обвала на рынке
Падение рубля, 14:05
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ЦБ изменил график закупки валюты для Минфина из-за обвала на рынке
Банк России изменил график закупки валюты для Минфина на фоне резкого снижения курса рубля к доллару и евро: 10 апреля закупок не было. ЦБ использовал этот ход в качестве стабилизационного механизма, говорят эксперты
Фото: Akos Stiller / Bloomberg

Банк России не проводил закупки валюты для Министерства финансов в рамках бюджетного правила 10 апреля, когда курс евро скакнул выше 78 руб., а доллара — выше 63 руб., следует из статистики на сайте ЦБ. До этого такие операции в 2018 году не проводились в послепраздничные дни в январе и 19 февраля.

Минфин в апреле должен закупать валюту каждый рабочий день равномерно в течение дня, с 6 апреля по 8 мая ежедневно объемом 11,5 млрд руб. Агентом по проведению этих операций выступает ЦБ.

Банк России обычно проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила равномерно в течение месяца, строго следуя заявкам Минфина, пояснили РБК в пресс-службе ЦБ. Но расписание закупок может меняться в случае высокой волатильности на рынке. «При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила совершаются в полном объеме», — заверили в ЦБ.

Закупки валюты для Минфина также могут не проводиться, когда объем торгов на рынке небольшой. «В дни, когда рынок тонкий, к примеру во время праздничных дней, когда биржа тем не менее работает, сделки могут совершаться в меньших объемах или не совершаться вовсе из-за недостатка ликвидности на рынке», — пояснили в ЦБ.

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Отсутствие покупок валюты Минфином по идее должно использоваться как стабилизационный механизм, потому что такие покупки действуют в сторону ослабления рубля, отметила аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. «Покупки провоцируют ослабление, и если их нет, это должно вести к некоей стабилизации», — сказала она. По итогам торгов 10 апреля курс рубля к евро обрушился на 3,42 руб., до 77,85 руб./евро, к доллару — на 2,74 руб., до 63,02 руб./долл. Сегодня иностранные валюты укрепились еще более чем на 1 руб.: по евро — на 1,59 руб. (до 79,44 руб./долл.), по доллару — на 1,14 руб. (до 64,16 руб./долл.). В моменте курс евро превышал 80 руб./евро впервые с марта 2016 года.

Изменений в правилах операций на валютном рынке, связанных с бюджетным правилом, на фоне воздействия американских санкций на российский финансовый рынок не планируется, заявил 10 апреля журналистам министр финансов Антон Силуанов. «Власти РФ будут задействовать весь необходимый инструментарий для минимизации последствий новых санкций и любых других возможных негативных внешних событий как для предприятий, так и для финансового рынка. Каких-либо изменений в правилах операций на валютном рынке, связанных с бюджетными правилами, не планируется — так как эти операции настроены исключительно на минимизацию нефтяной зависимости», — сказал Силуанов. «Операции на валютном рынке, связанные с реализацией механизма бюджетных правил, проходят в обычном режиме. Объем операций был раскрыт в начале месяца согласно установленной процедуре», — сообщили в среду РБК в пресс-службе Минфина.

В апреле ведомство планирует направить на покупку валюты на 50 млрд руб. больше, чем месяцем ранее, — 240,7 млрд руб. нефтегазовых сверхдоходов. Валюта будет закупаться на дополнительные доходы, полученные от продажи нефти дороже цены, заложенной в закон о федеральном бюджете ($43,8 за баррель). В марте объем валютных интервенций составил 192,5 млрд руб.

Минфин проводит операции по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила с февраля 2017 года. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45:45:10%.

Авторы: Людмила Петухова, Анна Могилевская.
Теги: Минфин , Валюта , Курс , Банк России
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