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Экономика ,  
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Россия решила созвать арбитраж по спору с ЕС в ВТО
Москва инициировала разбирательство из-за антидемпинговых мер в отношении холодного проката. Стороны уже проводили формальные консультации, но не достигли успеха, отметили в пресс-службе Минэкономразвития
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Россия 14 марта подала запрос на учреждение третейской группы в споре во Всемирной торговой организации (ВТО) с Евросоюзом в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

Мера применяется ЕС с 5 августа 2016 года, размер антидемпинговых пошлин для Магнитогорского металлургического комбината (ММК) составляет 18,7%, для «Северстали» — 34%, для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и всех остальных компаний — 36,1%.

«Согласно процедуре разрешения споров в ВТО, подаче запроса предшествовала стадия формальных консультаций. Такие консультации с ЕС были проведены, однако договориться о способах урегулирования спора, которые устроили бы обе стороны, на них не удалось», — заявили в пресс-службе.

В августе 2016 года Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России и Китая после жалобы Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer). Тогда российские и китайские компании обвинили в искусственном занижении цен на холодный прокат при производстве бытовой техники и автомобилей. Пошлины будут действовать до декабря 2020 года. В январе 2017 года Россия решила оспорить антидемпинговые пошлины ЕС в ВТО.

Летом 2017 года Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 33% (около €472 за метрическую тонну) на сталь из России, произведенную на предприятиях ММК, НЛМК и «Северстали». В марте 2018 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Мексики и Канады. Тарифы на ввоз стали составляют 25%, на ввоз алюминия — 10%.

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В Минпромторге оценили убытки от ввозных пошлин в $3 млрд. НЛМК и «Северсталь» оспорили пошлины Трампа в суде. Дочерние структуры НЛМК в США допустили уход с рынка в случае, если введенные против них заградительные пошлины не будут отменены.

В октябре 2018 года Россия подала запрос на учреждение третейской группы в споре с США в ВТО из-за введения тарифов на импорт стали и алюминия. Аналогичный запрос подали ряд стран ЕС, включая Норвегию, а также Китай, Индия, Швейцария и Турция.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Евросоюз, алюминий, сталь, импорт, НЛМК, ММК, «Северсталь»
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