Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары

Новые торговые тарифы должны были начать действовать в отношении китайской продукции в конце этой недели. Однако президент США решил отсрочить это. Подобный шаг он объяснил прогрессом в переговорах с Китаем

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил об отсрочке повышения американских пошлин на китайские товары. Об этом он написал на своей странице в Twitter. В силу подобная мера должна была вступить в конце недели, 1 марта, уточняет Reuters.

Свое решение американский лидер объяснил «существенным прогрессом» в торговых переговорах с Китаем. В частности, сторонам, по его словам, удалось найти точки соприкосновения «по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг, валюты и другим». Так, состоявшийся диалог Трамп назвал «очень продуктивным».

В связи с этим он не только отложил введение новых американских пошлин на китайские товары, но и анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином в американском Мар-а-Лаго. Там, если «обе стороны добьются дополнительного прогресса» стороны, как допустил Трамп, соберутся для заключения торгового соглашения. Остальных деталей о готовящейся сделке президент США не раскрыл. «Очень хорошие выходные для США и Китая!» — резюмировал Трамп.

Торговые переговоры между США и Китаем состоялись 23 февраля. На них в Вашингтоне встретились глава американского Минфина Стивен Мнучин и вице-премьер КНР Лю Хэ. Глава американского ведомства после встречи заявил, что стороны пришли к соглашению о стабилизации курса юаня. Остальных деталей об этой договоренности Мнучин не привел.