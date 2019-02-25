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Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары
Новые торговые тарифы должны были начать действовать в отношении китайской продукции в конце этой недели. Однако президент США решил отсрочить это. Подобный шаг он объяснил прогрессом в переговорах с Китаем
Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил об отсрочке повышения американских пошлин на китайские товары. Об этом он написал на своей странице в Twitter. В силу подобная мера должна была вступить в конце недели, 1 марта, уточняет Reuters.

Свое решение американский лидер объяснил «существенным прогрессом» в торговых переговорах с Китаем. В частности, сторонам, по его словам, удалось найти точки соприкосновения «по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг, валюты и другим». Так, состоявшийся диалог Трамп назвал «очень продуктивным».

В связи с этим он не только отложил введение новых американских пошлин на китайские товары, но и анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином в американском Мар-а-Лаго. Там, если «обе стороны добьются дополнительного прогресса» стороны, как допустил Трамп, соберутся для заключения торгового соглашения. Остальных деталей о готовящейся сделке президент США не раскрыл. «Очень хорошие выходные для США и Китая!» — резюмировал Трамп.

Торговые переговоры между США и Китаем состоялись 23 февраля. На них в Вашингтоне встретились глава американского Минфина Стивен Мнучин и вице-премьер КНР Лю Хэ. Глава американского ведомства после встречи заявил, что стороны пришли к соглашению о стабилизации курса юаня. Остальных деталей об этой договоренности Мнучин не привел.

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Bloomberg узнал об условии США для прекращения торговой войны с Китаем

За несколько дней до этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон попросил Пекин держать курс юаня стабильным. За прошлый год юань подешевел на 5%. Китай, как считают эксперты, использует искусственное понижение курса своей национальной валюты для снижения эффекта от американских пошлин.

Валютный вопрос, по информации источников агентства, стороны обсуждали уже несколько месяцев. Представители Китая, по данным Bloomberg, заверили Мнучина, что дальнейшее понижение стоимости юаня не в их интересах. Подобное соглашение собеседники агентства называли условием для прекращения торговой войны США с Китаем.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, торговая война, Китай
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