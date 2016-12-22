Трамп договорился с ЕС о «новой фазе» отношений вместо торговых войн

США и Евросоюз договорились смягчить свои позиции по торговым вопросам на переговорах в Вашингтоне. Они планируют снизить тарифы, что позволит избежать торговых войн

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на переговорах в среду договорился с делегацией Евросоюза о мерах, которые позволят избежать торговой войны. Об этом заявил сам Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передает Reuters.

По словам Трампа, они запустили «новую фазу в отношениях». «Прежде всего, мы договорились работать над установлением нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары, не относящиеся к автомобилестроению, — сообщил Трамп журналистам в Белом доме. — Мы также условились наращивать торговлю услугами, химическими товарами, фармацевтикой, медицинской продукцией, а также соей». Европейцы будут закупать у нас значительные объемы СПГ, добавил Трамп.

По словам Трампа, переговоры с ЕС призваны «снять» вопрос о пошлинах на импорт европейской стали и алюминия в США и об ответных пошлинах на импорт американских товаров в ЕС.

США и ЕС договорились не вводить новых пошлин пока переговоры о торговле продолжаются. «Встреча была хорошей и конструктивной», — отметил Юнкер.

Ранее о том, что стороны достигли соглашения, писал The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного европейского чиновника. О том, что Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер достигли такого соглашения, сообщает и Dow Jones (его сообщение приводит Bloomberg), который также цитирует неназванного европейского чиновника.

Первые пошлины

Европейско-американские торговые споры стартовали 23 марта, когда США объявили о введении пошлин на ввоз стали (25%) и алюминия (10%), однако дали Евросоюзу, а также ряду других стран отсрочку до 1 июня. С 1 июня США ввели эти ограничения для ЕС, Мексики и Канады. Европа ответила через месяц — с 1 июля союз ввел 25-процентные пошлины на ряд продуктов питания, виски, табачные изделия, одежду, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию из США на сумму €2,8 млрд ($3,3 млрд). В отличие от конфликта США с Китаем, который получил название «торговой войны» уже и на официальном уровне, история с Европой — пока что именно спор. «Мы наблюдаем разгар торгового спора, который может стремительно перерасти в торговую войну», — сказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, слова которого приводит Reuters.

Во вторник, 24 июля, Минсельхоз США, объявил о разработке плана поддержки американских фермеров для возмещения ущерба от «незаконных ответных мер» торговых партнеров страны, который оценивается в $11 млрд, следует из пресс-релиза ведомства. Объем помощи составит $12 млрд и будет разделен на три программы: прямые платежи производителям сои, сорго, пшеницы, хлопка, молочной продукции и свиней; закупки продовольствия, включая фрукты, орехи, рис, бобовые, говядину, свинину и молоко для продовольственных фондов; освоение новых рынков.

Судя по аграрному плану Трампа, он готовится к затяжному конфликту, написали в аналитической записке эксперты ING Bank Мартин ван Влиет и Бенджамин Шредер. Субсидиями Трамп дает понять, что он не намерен отступать, сказал Bloomberg аналитик Rabobank Майкл Эвери. Как раз напротив, он готовится к ожесточенной войне до изнеможения, если только ему не предложат те условия, которых он хочет, добавил он.

Новые пошлины

О том, что за первой волной пошлин может последовать другие, Дональд Трамп говорил в начале марта, за три месяца до вступления в силу первых ограничительных мер. Именно тогда он пригрозил ЕС пошлинами на автомобили, если блок отреагирует на первый пакет тарифов, что и случилось 1 июля. 22 июня Трамп заявил, что тарифы на автомобили могут составить 20%. Их импорт из ЕС в США в 2017 году достиг $48,4 млрд, по данным Минторга США.

ЕС планирует ответить и на этот пакет ограничений. В среду, 25 июля, шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на торгового комиссара ЕС Сесилию Мальмстрём сообщила, что Евросоюз готовит импортные пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, оборудование и высокотехнологичные продукты на общую сумму $20 млрд.

Новые тарифы США больше всего ударят по Германии, которая каждый год отправляет в США около 600 тыс. автомобилей, говорил в июне специалист лондонской аналитической компании Everscore ISI Арндт Эллинхорст. Концерны Volkswagen, Daimler и BMW в случае введения тарифа потеряют около €4,5 млрд, поскольку экспорт машин за океан станет экономически невыгодным.

Риторика Трампа еще сильнее подрывает автомобильный рынок США на втором году спада после рекордных продаж в 2016 году, приводит Bloomberg слова председателя Американской ассоциации международных автомобильных дилеров Коди Ласка. «Пошлины на сталь и алюминий вызовут неуклонный рост цен в автомобильной отрасли, что вместе с повышением процентных ставок представляет собой верный путь к катастрофе», — заявил он. В целом от американо-европейской торговли зависят 15 млн рабочих мест по обе стороны Атлантики, а ее оборот составляет $1 трлн, говорила Мальмстрём 19 июля.