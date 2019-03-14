Трамп пригрозил Евросоюзу «чем-то жестким» на фоне торговых разногласий

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме заявил, что если власти Европейского союза не будут вести переговоры по торговле с Вашингтоном, то он введет пошлины на большую группу европейских товаров, передает Reuters.

«Если они не будут с нами разговаривать, мы сделаем что-то, что будет довольно жестко с экономической точки зрения», — сказал Трамп.

Но до этого, по мнению президента, дело не дойдет: переговоры продолжаются, подчеркнул Трамп.

Также он прокомментировал ход переговоров между Великобританией и ЕС о выходе страны из объединения. По его словам, они ведутся плохо. «Я считаю, что переговоры могли бы вестись по-другому», — сказал президент США.