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General Electric $13 (+26,21%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Трамп пригрозил Евросоюзу «чем-то жестким» на фоне торговых разногласий

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме заявил, что если власти Европейского союза не будут вести переговоры по торговле с Вашингтоном, то он введет пошлины на большую группу европейских товаров, передает Reuters.

«Если они не будут с нами разговаривать, мы сделаем что-то, что будет довольно жестко с экономической точки зрения», — сказал Трамп.

Но до этого, по мнению президента, дело не дойдет: переговоры продолжаются, подчеркнул Трамп.

Также он прокомментировал ход переговоров между Великобританией и ЕС о выходе страны из объединения. По его словам, они ведутся плохо. «Я считаю, что переговоры могли бы вестись по-другому», — сказал президент США.

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В свою очередь Варадкар выразил надежду на то, что торговые переговоры между США и Евросоюзом будут завершены успешно.

«Европейский союз готов говорить о торговле с США», — отметил премьер.​

1 июня США установили пошлины на сталь (в размере 25%) и алюминий (10%) из Евросоюза, Мексики и Канады. Позже Трамп пригрозил, что в случае повышения тарифов на импорт американских товаров в ЕС Вашингтон может ответить пошлинами на ввоз европейских автомобилей.

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На встрече Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которая состоялась в июле, стороны договорились о смягчении тарифной политики, установлении нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий для промышленных товаров, не относящихся к автомобилестроению.

В конце прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон обсуждает с Вашингтоном на уровне рабочих групп условия заключения двухстороннего торгового соглашения после Brexit, который запланирован на 29 марта.

Теги: Дональд Трамп, Европейский Союз, пошлины
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