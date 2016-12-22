Трамп согласился не вводить дополнительные тарифы против Китая
Экономика, 05:46
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Трамп согласился не вводить дополнительные тарифы против Китая
Президент США Дональд Трамп после встречи лидера Китая Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе принял решение не вводить дополнительные тарифы в отношении КНР
После двухчасовой встречи, которая прошла во время саммита G20 в Аргентине, Трамп и Си Цзиньпин договорились не вводить новые тарифы по крайней мере в течение 90 дней, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Изначально предполагалось, что с 1 января США введут тарифы размером 25% на китайские товары на общую сумму около $200 млрд. Однако Трамп изменил свое мнение.
При этом в Вашингтоне предупредили, что пошлины все-таки вырастут, если в течение трех месяцев Китай и США не договорятся по ряду торговых вопросов.В 2018 году Вашингтон несколько раз вводил пошлины против Китая. Пекин отвечал аналогичными действиями. Так, 24 сентября вступили в силу новые таможенные пошлины США: для товаров из Китая введена тарифная ставка 10% на сумму $200 млрд. Китай в ответ ввел пошлины от 5 до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд.