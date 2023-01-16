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Bloomberg узнал о росте на 30% поставок нефти из России по морю

Bloomberg: поставки сырой нефти из России по морю выросли за неделю на 30%
Увеличился объем поставок сырой нефти из балтийских, черноморских и тихоокеанских портов России, пишет агентство. Однако поступления в бюджет страны от экспортных пошлин на сырую нефть показали менее значительный рост
BRENT BRENT $87,23 -0,06%
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Общий объем экспортируемой сырой нефти из России по морю за неделю вырос на 30% — на 876 тыс. баррелей в сутки, до 3,8 млн баррелей, сообщает Bloomberg. Это рекордный с апреля 2022 года показатель.

Так, поставки через порты в Балтийском море за неделю выросли на 626 тыс. баррелей в сутки, а в Черном море — на 47% суточного объема. Поставки из тихоокеанских портов страны также увеличились.

Рост объемов поставляемой сырой нефти можно объяснить сокращением трубопроводных поставок в Европу, пишет агентство. Однако Bloomberg не учитывал сокращение поставок на фоне теплого декабря и начала января в Европе.

Поступления в бюджет страны от экспортных пошлин на сырую нефть показали менее значительный рост. Все грузы, отправленные на прошлой неделе, облагались пошлиной по низкой январской ставке, в то время как несколько грузов облагались налогом по декабрьской ставке, которая была в два с половиной раза выше, указывает агентство.

По итогам прошлого года добыча нефти в России составила 535 млн т (+10 млн т, или 2% к данным прошлого года), экспорт нефти вырос на 7%, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Материал дополняется.

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