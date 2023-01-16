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Новак оценил доходы бюджета от нефтегазовой отрасли в 2,5 трлн руб.

Новак: экспорт продукции нефтегазовой отрасли вырос на 28% и принес бюджету 2,5 трлн руб.
BRENT BRENT $87,19 -0,1%
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли по итогам прошлого года выросли более чем на четверть, также Россия нарастила экспорт нефти и сжиженного природного газа (СПГ), сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с главой правительства. Трансляция шла в эфире телеканала «Россия 24»

«Хотел бы отметить, что доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлого года выросла на 28% или на 2,5 триллиона руб.», — сказал Новак.

Добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 тонн (+ 10 млн тонн или 2% к данным прошлого года). Экспорт нефти вырос на 7%.

Экспорт сжиженного природного газа в 2022 году вырос на 8%.

Материал дополняется

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