FT назвала принявших решение «убить» сделку ЛУКОЙЛа и Gunvor

Компания выбрала неудачное время – в Минфине США почти никого не было, а чиновники отвечавшие за согласование работали из дома, говорят источники FT. Но решение «убить» сделку, по их данным, было принято в верхних эшелонах Минфина

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Трейдер Gunvor Торбьерна Торнквиста выбрал неудачное время для согласования сделки по покупке международных активов ЛУКОЙЛа, к ее срыву привел в том числе шатдаун, парализовавший работу американских чиновников, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Банкир, знакомый с обсуждавшимися условиями возможной сделки с Gunvor, говорит, что трейдер не планировал авансовых выплат и не нуждался в дополнительном финансировании, а средства, в том числе прибыль от активов, должны были поступать на эскроу счет до момента снятия санкций. Но время, по его словам, для такой сделки оказалось неподходящим. На фоне шатдауна в США, чиновники, которые работали над согласованием возможной сделки, работали из дома или не работали совсем. Минфин США действительно почти не работал, подтверждает экс-помощник гоcсекретаря США по энергетике Джефф Пьятт. Но решение «убить» сделку спустилось из верхних эшелонов Минфина США, говорят два источника FT.

ЛУКОЙЛ начал поиск покупателей на европейские и международные активы еще в 2023 году, сообщили Financial Times источники, знакомые с содержанием переговоров. По их словам, среди участников консультаций на ранней стадии были трейдер Gunvor Торбьерна Торнквиста, азербайджанский концерн Socar, казахстанский «Казмунайгаз» и венгерская корпорация MOL, но список потенциальных претендентов ими не исчерпывался. Сейчас потенциальным покупателем является в том числе инвестфонд Carlyle, но ему еще предстоит провести due diligence.

Американские чиновники, отвечающие за реализацию санкционной политики, регулярно связывались с участниками переговоров, пишет FT, в частности, посещали офис Gunvor в Женеве и офисы других трейдерских структур. «Они старались максимально прояснить правила», — вспоминает Пьятт, по словам которого, ЛУКОЙЛ не торопился со сделкой и не имел намерения продавать активы с дисконтом. Один из потенциальных претендентов рассказал FT, что переговоры зашли в тупик после того, как ЛУКОЙЛ поднял вопрос о праве на обратный выкуп актива по такой же цене.

После введения санкций США против ЛУКОЙЛа 22 октября ситуация изменилась: «Сейчас это больше похоже на срочную распродажу», — считает Пьятт.

Для Gunvor срыв сделки стал шоком и потребовал «серьезной саморефлексии», говорит один из источников FT. Возможно, Торквисту придется отказаться от полного контроля в компании, если Gunvor планирует изменить имидж — «придется существенно изменить стиль, и единственный путь сделать это — стать более открытым для третьих сторон, которые не имеют ничего общего с Россией», — говорит Жан-Франсуа Ламбер, экс-глава управления по работе на сырьевых рынках HSBC.

ЛУКОЙЛ сообщил 14 ноября о переговорах с несколькими потенциальными покупателями зарубежных активов. «О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов», — добавили в компании.

Российский президент Владимир Путин назвал санкции США попыткой давления и заявил, что страна себя чувствует устойчиво. «Несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это с многими обстоятельствами. Тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — добавил он.