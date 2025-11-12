Reuters узнал, что ЛУКОЙЛ после санкций обратился с просьбой к США

США ввели санкции против компании и отвели месяц на сворачивание операций — срок истекает 21 ноября. ЛУКОЙЛ добивается продления, поскольку ему нужно больше времени для изучения предложений по поводу активов, сообщает Reuters

ЛУКОЙЛ попросил Минфин США о продлении крайнего срока для завершения операций после введения санкций, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Вашингтон ввел санкции против компании и ее «дочек» в конце октября и отвел месяц на сворачивание операций — срок истекает 21 ноября.

По словам собеседников агентства, ЛУКОЙЛ добивается продления, поскольку ему нужно больше времени для выполнения существующих обязательств и изучения предложений по поводу своих активов.

После санкций ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor, но сделка сорвалась после того, как американский Минфин дал понять, что выступает против нее. Ведомство заявило о связях компании с Россией и о том, что американские власти не выдадут Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине идут боевые действия.

После того как Соединенные Штаты отклонили предложение Gunvor, в Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа, сообщал Bloomberg. По данным агентства, несколько стран оказывают давление на Вашингтон, чтобы тот предоставил лицензию, которая позволит компании продолжить операции после 21 ноября. Румыния не исключила, что может приобрести активы ЛУКОЙЛа на территории страны, а молдавские власти уже предложили выкупить инфраструктуру компании в международном аэропорту в Кишиневе.

Financial Times писала, что ЛУКОЙЛ столкнулся с угрозой потери активов на €14 млрд после срыва сделки с Gunvor на фоне неопределенных перспектив их продажи.

В Австрии зарегистрирована LUKOIL International GmbH. По данным на 2023 год, ей принадлежит более 50% в LUKOIL Lubricants Europe (производство масел в Австрии), 100% в LUKOIL Georgia (Грузия, данные на 2024-й) и Întreprinderea cuCapital Străin S.R.L.LUKOIL‐Moldova (данные на 2025-й); более 50% — в LUKOIL Holding B.V. и LUKOIL Holding B.V. (Нидерланды, данные 2019 и 2023 годов соответственно). Эти компании, в свою очередь, по данным на 2021–2022 годы, владели долями в прочих структурах, в том числе в других странах. У ЛУКОЙЛа есть также проекты в США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран.

В Кремле заявляли, что все законные интересы такой крупной компании, как ЛУКОЙЛ, «с точки зрения правил международных и экономических отношений должны быть соблюдены». «Нарушения в этой области неприемлемы, и они вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.