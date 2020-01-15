Минэкономразвития оценило прибавку к ВВП от предложенных Путиным мер

Совокупная стоимость объявленных президентом новых социально-экономических мер составит 0,3–0,6 трлн руб. в год, подсчитало Минэкономразвития. Прибавка к росту ВВП благодаря озвученным мерам составит 0,3 п.п. в 2020 году

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Суммарная стоимость пакета ключевых социально-экономических мер, анонсированных сегодня президентом России Владимиром Путиным, составит в 2020 году порядка 0,3 трлн руб., начиная с 2022 года возрастет более чем до 0,6 трлн руб. в год, говорится в материалах Министерства экономического развития об экономических эффектах президентских инициатив (документ есть у РБК).

Предполагается, что для финансирования дополнительных мер не понадобится изменять действующее бюджетное правило, достаточно жестко ограничивающее совокупные расходы федерального бюджета. Часть ресурсов будет изыскана за счет региональных бюджетов.

Три ключевые инициативы из послания Путина — это:

пособие для малообеспеченных семей с детьми (будет выплачиваться на ребенка в семьях, находящихся за чертой бедности);

расширение программы материнского капитала (продление ее до 2027 года и увеличение маткапитала на 150 тыс. руб.);

снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

Пакет экономических стимулов направлен на преодоление «ловушки слабого спроса», отмечает Минэкономразвития. Поскольку сейчас наблюдается охлаждение потребительского кредитования, влияющего на инфляцию, дополнительное стимулирование спроса за счет мер финансовой поддержки малоимущих семей не создаст инфляционных рисков, уверено ведомство.