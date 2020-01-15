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Минэкономразвития оценило прибавку к ВВП от предложенных Путиным мер

Совокупная стоимость объявленных президентом новых социально-экономических мер составит 0,3–0,6 трлн руб. в год, подсчитало Минэкономразвития. Прибавка к росту ВВП благодаря озвученным мерам составит 0,3 п.п. в 2020 году
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Суммарная стоимость пакета ключевых социально-экономических мер, анонсированных сегодня президентом России Владимиром Путиным, составит в 2020 году порядка 0,3 трлн руб., начиная с 2022 года возрастет более чем до 0,6 трлн руб. в год, говорится в материалах Министерства экономического развития об экономических эффектах президентских инициатив (документ есть у РБК).

Предполагается, что для финансирования дополнительных мер не понадобится изменять действующее бюджетное правило, достаточно жестко ограничивающее совокупные расходы федерального бюджета. Часть ресурсов будет изыскана за счет региональных бюджетов.

Три ключевые инициативы из послания Путина — это:

  • пособие для малообеспеченных семей с детьми (будет выплачиваться на ребенка в семьях, находящихся за чертой бедности);
  • расширение программы материнского капитала (продление ее до 2027 года и увеличение маткапитала на 150 тыс. руб.);
  • снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

Пакет экономических стимулов направлен на преодоление «ловушки слабого спроса», отмечает Минэкономразвития. Поскольку сейчас наблюдается охлаждение потребительского кредитования, влияющего на инфляцию, дополнительное стимулирование спроса за счет мер финансовой поддержки малоимущих семей не создаст инфляционных рисков, уверено ведомство.

Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина
Общество

Использование налогового вычета для инвестирующих предприятий де-факто сократит их налоговую нагрузку, отмечает министерство. Эта мера в конечном счете должна повысить производительность труда и, как следствие, уровень доходов работников предприятий, что также будет стимулировать платежеспособный спрос населения.

  • В результате анонсированных мер совокупная прибавка к росту ВВП в 2020 году составит 0,3 п.п. Из этого следует, что при прочих равных реальный рост ВВП в 2020 году составит порядка 2% вместо 1,7% в действующем базовом варианте экономического прогноза Минэкономразвития.
  • Дополнительный эффект на рост инвестиционной активности составит 1 п.п. То есть инвестиции в основной капитал смогут вырасти на 6% вместо 5% в действующем прогнозе.
  • Дополнительный рост реальных располагаемых расходов населения составит около 0,5 п.п. в 2020 году, то есть доходы россиян вырастут на 2% (против 1,5% в действующем прогнозе).
  • Снижение уровня бедности оценивается министерством в дополнительные 1,3 п.п. относительно траектории без учета новых мер. С учетом текущего официального прогноза Минэкономразвития это дает цель по сокращению уровня бедности до 10,4% против текущего прогноза в 11,7% на конец 2020 года.
Автор: Иван Ткачёв
Теги: Минэкономразвития, ВВП России, послание президента
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