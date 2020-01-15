Путин связал судьбу России и ее перспективы с демографией

Сейчас демографическая обстановка в России лишь немногим лучше, чем в годы Великой Отечественной войны. Приумножение народа должно быть высшим приоритетом России

Одна из основных проблем России — демографическая, ее универсального решения не существует. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, которое транслирует телеканал РБК.

С темы демографии Владимир Путин начал послание. Он отметил, что многое зависит от того, какой уровень рождаемости будет в стране. «Историческая обязанность: выйти из демографической ловушки. Сбережение и приумножение народа — высший национальный приоритет», — заявил президент.

Проблемой является то, что сейчас семьи создаются малочисленным поколением девяностых, когда в стране был провал по рождаемости. «Демографическая ловушка» девяностых оказалась хуже для страны, чем проблемы с рождаемостью в годы войны. Если в 1943 году, в разгар Великой Отечественной, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,3, то в 2019 году он был лишь немногим больше 1,5. Это приводит к возникновению напряженного демографического периода», — сказал он.