Путин связал судьбу России и ее перспективы с демографией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 12:16
Путин предложил наделить КС правом проверять законопроекты Политика, 13:26 Путин предложил СБ ООН работать над устранением угрозы глобальной войны Политика, 13:20 Путин анонсировал референдум о поправках в Конституцию Политика, 13:16 Путин анонсировал создание комплекса материалов по Второй мировой Общество, 13:14 Путин предложил дать бесплатный доступ к «социально значимым» сайтам Технологии и медиа, 13:12 Путин предложил наделить Думу полномочиями утверждать премьера Политика, 13:10 «Курс Bitcoin не взлетит»: почему монета не подорожает Крипто, 13:09 Денежный забег: как организовать соревнования и заработать на них Pro, 13:08 Путин предложил изменить статью об ОПГ для бизнеса Бизнес, 13:05 Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет Политика, 13:04 Путин попросил кабмин отладить ввоз незарегистрированных лекарств Общество, 13:03 Путин объяснил рост продолжительности жизни россиян Общество, 12:55 Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста Экономика, 12:54 Послание Путина Федеральному собранию. Главное Политика, 12:48
Политика ,  
0 

Путин связал судьбу России и ее перспективы с демографией

Сейчас демографическая обстановка в России лишь немногим лучше, чем в годы Великой Отечественной войны. Приумножение народа должно быть высшим приоритетом России

Одна из основных проблем России — демографическая, ее универсального решения не существует. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, которое транслирует телеканал РБК.

С темы демографии Владимир Путин начал послание. Он отметил, что многое зависит от того, какой уровень рождаемости будет в стране. «Историческая обязанность: выйти из демографической ловушки. Сбережение и приумножение народа — высший национальный приоритет», — заявил президент.

Кто пришел слушать послание Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Проблемой является то, что сейчас семьи создаются малочисленным поколением девяностых, когда в стране был провал по рождаемости. «Демографическая ловушка» девяностых оказалась хуже для страны, чем проблемы с рождаемостью в годы войны. Если в 1943 году, в разгар Великой Отечественной, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,3, то в 2019 году он был лишь немногим больше 1,5. Это приводит к возникновению напряженного демографического периода», — сказал он.

В числе мер для решения этой проблемы Путин перечислил меры экономической поддержки семей: ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех лет до семи включительно, продление и расширение программы материнского капитала.

Путин заявил о запросе россиян на перемены
Политика

Адресатами послания президента являются члены Федерального собрания — депутаты и сенаторы, также на церемонию приглашены губернаторы, члены правительства и общественные деятели.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, демография
Материалы по теме
Путин заявил о запросе россиян на перемены
Политика
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter