Путин предложил обеспечить бесплатным питанием учеников начальных классов

Глава государства для реализации данной инициативы предложил направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Также он заявил о важности создания в школах дополнительной инфраструктуры, при необходимости создать столовые и буфеты, а также наладить систему снабжения учебных заведений полезными продуктами.

Путин распорядился, чтобы в школах, которые достаточно оборудованы, ученики начальных классов были обеспечены бесплатным питанием уже с 1 сентября 2020 года. Остальные школы должны перейти на данную систему не позднее 1 сентября 2023 года.