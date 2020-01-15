Путин предложил обеспечить бесплатным питанием учеников начальных классов
Президент России Владимир Путин предложил обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию ведет телеканал РБК.
«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс», — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что все семьи, с разным уровнем дохода, должны чувствовать себя в равных условиях. Путин пояснил, что родители, которые находятся в тяжелом положении, не должны чувствовать, что они не могут прокормить своих детей.