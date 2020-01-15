Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

В обращении к Федеральному собранию президент указал на необходимость «выбраться из демографической ловушки» и обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно, но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые решения... Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме», — сказал Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

Новое правило, по словам президента, должно вступить в силу с 1 января 2020 года.

«Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, — недостаточно, можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. руб.», — сказал Путин.