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Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

В обращении к Федеральному собранию президент указал на необходимость «выбраться из демографической ловушки» и обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно, но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые решения... Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме», — сказал Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

Новое правило, по словам президента, должно вступить в силу с 1 января 2020 года.

«Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, — недостаточно, можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. руб.», — сказал Путин.

Дополнительную выплату, по его словам, будут получать семьи, в которых родился второй ребенок. Таким образом, по новым правилам семьи будут получать:

  • при рождении первого ребенка — 466 617 руб;
  • при рождении второго ребенка — 616 617 руб;
  • при рождении третьего ребенка государство выплатит за семью 450 тыс.руб. взятого ею ипотечного кредита.

Кроме того, президент предложил ввести ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

«Причем уже с 1 января 2020, текущего, года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека», — сказал Путин. Президент отметил, что для получения такой выплаты достаточно будет подать заявление, процедура будет максимально простой.

На первом этапе размер ежемесячной выплаты должен составить 5,5 тыс. руб., однако в дальнейшем он может быть увеличен более чем до 11 тыс. руб., то есть до уровня прожиточного минимума.

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Президент отметил, что для реализации предложенных мер потребуются серьезные ресурсы, в том числе внесение поправок в федеральный бюджет. В связи с этим Путин попросил правительство страны и парламентариев «максимально оперативно» принять все необходимые меры.

«Смысл всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей. Чтобы доходы тех, кто поднимает на ноги детей, были достаточными для достойной жизни», — пояснил президент.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, материнский капитал, послание Федеральному собранию
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