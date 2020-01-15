Общество , 15 янв, 12:29
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Кто пришел слушать послание Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж
В 2020 году Владимир Путин в 16-й раз обращается к Федеральному собранию с посланием. В «Манеж» на это мероприятие приглашены около 1,3 тыс. человек, это парламентарии, главы регионов, члены кабмина и общественные деятели. Гости послания президента Федеральному собранию — в фоторепортаже РБК
Министр экономического развития Максим Орешкин
Глава Республики Крым Сергей Аксенов (слева) и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков
Почетный президент Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Депутат Госдумы Магомед Гаджиев (слева) и сенатор Сулейман Керимов
Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков
Депутат Госдумы Валентина Терешкова и директор Тверского филиала Московского гуманитарно-экономического института Александр Бутузов
Депутат Госдумы Валерий Газзаев
Телеведущая Ирада Зейналова и вице-спикер Госдумы Петр Толстой
Депутат Госдумы Адам Делимханов (слева) и глава Минэнерго Александр Новак
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова
Глава Сбербанка Герман Греф
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский (в центре)
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий