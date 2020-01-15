Кто пришел слушать послание Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

В 2020 году Владимир Путин в 16-й раз обращается к Федеральному собранию с посланием. В «Манеж» на это мероприятие приглашены около 1,3 тыс. человек, это парламентарии, главы регионов, члены кабмина и общественные деятели. Гости послания президента Федеральному собранию — в фоторепортаже РБК