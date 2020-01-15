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Кто пришел слушать послание Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

В 2020 году Владимир Путин в 16-й раз обращается к Федеральному собранию с посланием. В «Манеж» на это мероприятие приглашены около 1,3 тыс. человек, это парламентарии, главы регионов, члены кабмина и общественные деятели. Гости послания президента Федеральному собранию — в фоторепортаже РБК
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Министр экономического развития Максим Орешкин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксенов (слева) и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Почетный президент Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Депутат Госдумы Магомед Гаджиев (слева) и сенатор Сулейман Керимов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Депутат Госдумы Валентина Терешкова и директор Тверского филиала Московского гуманитарно-экономического института Александр Бутузов
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Депутат Госдумы Валерий Газзаев
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Телеведущая Ирада Зейналова и вице-спикер Госдумы Петр Толстой
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Депутат Госдумы Адам Делимханов (слева) и глава Минэнерго Александр Новак
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский (в центре)
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Теги: мультимедиа, Послание президента Федеральному собранию, Владимир Путин ..., Госдума, Совет Федерации, правительство
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