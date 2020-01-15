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Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина

Для реализации предложений президента Федеральному собранию потребуется ₽400–450 млрд, оценил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что потребуется до ₽500 млрд
Алексей Кудрин и Антон Силуанов (справа) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Для реализации предложений, прозвучавших в послании президента Федеральному собранию, потребуется вложить 400–500 млрд руб. в год. Такую оценку дали первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Это около 400–450 млрд руб. в текущем году, в следующих годах будет, естественно, выше», — сказал Силуанов журналистам. «Прозвучавшие меры — они достаточно дорогие, они потребуют от 400 млрд до 500 млрд руб. в год», — дал свою оценку Кудрин (цитата по ТАСС).

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В своем послании Путин, в частности, предложил:

  • начать выдачу материнского капитала после рождения первого ребенка;
  • увеличить на 150 тыс. руб. размер маткапитала для семей, где родился второй ребенок;
  • ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте 3–7 лет.

По оценке Силуанова, на одни только выплаты на детей потребуется 160–170 млрд руб. в год. В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на реформу системы материнского капитала в 100 млрд руб. в год.

Сам Путин также признал, что для реализации предложенных им мер потребуются «серьезные ресурсы», в связи с чем попросил правительство и обе палаты Федерального собрания «максимально оперативно» сделать все необходимое для корректировки федерального бюджета.

По словам Топилина, свои бюджеты — в связи с введением выплат на детей — придется пересмотреть и регионам. Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве вопросы поддержки семей с детьми, заверила, что необходимые для реализации предложений президента средства в федеральном бюджете есть.

«Средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджете регионов. С сегодняшнего дня уже начнем готовить изменения в законодательство», — пояснила она (цитата по ТАСС).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Кудрин, материнский капитал, пособия, Антон Силуанов
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