Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина

По оценке Силуанова, на одни только выплаты на детей потребуется 160–170 млрд руб. в год. В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на реформу системы материнского капитала в 100 млрд руб. в год.

Сам Путин также признал, что для реализации предложенных им мер потребуются «серьезные ресурсы», в связи с чем попросил правительство и обе палаты Федерального собрания «максимально оперативно» сделать все необходимое для корректировки федерального бюджета.

По словам Топилина, свои бюджеты — в связи с введением выплат на детей — придется пересмотреть и регионам. Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве вопросы поддержки семей с детьми, заверила, что необходимые для реализации предложений президента средства в федеральном бюджете есть.

«Средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджете регионов. С сегодняшнего дня уже начнем готовить изменения в законодательство», — пояснила она (цитата по ТАСС).