Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина
Для реализации предложений, прозвучавших в послании президента Федеральному собранию, потребуется вложить 400–500 млрд руб. в год. Такую оценку дали первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Это около 400–450 млрд руб. в текущем году, в следующих годах будет, естественно, выше», — сказал Силуанов журналистам. «Прозвучавшие меры — они достаточно дорогие, они потребуют от 400 млрд до 500 млрд руб. в год», — дал свою оценку Кудрин (цитата по ТАСС).
В своем послании Путин, в частности, предложил:
- начать выдачу материнского капитала после рождения первого ребенка;
- увеличить на 150 тыс. руб. размер маткапитала для семей, где родился второй ребенок;
- ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте 3–7 лет.