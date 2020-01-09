Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти

Москва предлагает Минску закупать нефть по ценам, которые превышают среднемировые, заявил белорусский президент. «Где это видано?» — возмутился он

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?» — сказал Лукашенко.

Слова Лукашенко прозвучали на церемонии вручения премии «За духовное возрождение». Также во время выступления Лукашенко заявил, что искренне привержен идее о суверенитете страны. «Вы заметили, что в последнее время в своих выступлениях я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее», — сказал он.

Лукашенко также предупредил об остром периоде в истории независимой Белоруссии и добавил: «Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг — мы потеряем все. Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет здрадзiць (предать. — РБК) и сдать Беларусь».

Осенью и зимой 2019 года руководство России и Белоруссии провели несколько раундов переговоров по поставкам российской нефти, являющейся основным сырьем для белорусских НПЗ, экспортирующих нефтепродукты за границу. Последние в 2019 году переговоры Путина и Лукашенко по нефтяной проблематике прошли 31 декабря.