Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 61,41 (+0,47) Quote, 12:30
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 68,42 (+0,61) Quote, 12:30
Самарские власти объяснили приглашение к охоте на диких собак Общество, 18:55 В Польше заявили о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе» Экономика, 18:53 РФС опубликовал план подготовки сборной России к Евро-2020 Спорт, 18:49 Джонсон отклонил запрос на референдум о независимости Шотландии Политика, 18:47 В МИД заявили о проблемах с компьютерами в посольстве в США из-за санкций Политика, 18:45 Boeing назвал идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air Общество, 18:44 Дым от пожаров в Австралии преодолел более половины пути вокруг Земли Общество, 18:43 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:38 СК предложил упростить процедуру задержания депутатов, судей и адвокатов Общество, 18:28 СМИ узнали о деталях торговой сделки США и Китая Экономика, 18:28 Власти заявили о решении проблем с парковками для москвичей «вручную» Общество, 18:25 Black Star купил права на алкогольные бренды Бизнес, 18:21 РЖД решили потратить 1 млрд руб. на компьютеры с российскими процессорами Технологии и медиа, 18:18 Меркель позвала Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлин Политика, 18:12
Экономика ,  
0 

В Польше заявили о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

В польской компании-операторе сообщили, что осуществить поставки не позволяет техническая инфраструктура нефтепровода

В польской компании PERN, которая является оператором нефтепровода «Дружба», заявили о невозможности организовать передачу нефти в Белоруссию с базы в Адамово, где находится приемно-пропускной пункт, сообщает агентство «РИА Новости».

Там сообщили, что передавать нефть на восток и при этом сохранить непрерывные поставки для клиентов PERN невозможно из-за особенностей текущей технической инфраструктуры «Дружбы». Речь идет о поставках с базы в Адамово, уточнил оператор. При этом в польской компании отказались ответить на вопрос, велись ли в принципе переговоры с Белоруссией о поставках нефти. «Переговоры, которые PERN ведет с другими операторами транспортных трубопроводов, вытекают из текущего сотрудничества, а тематика этих разговоров является коммерческой тайной», — говорится в заявлении.

Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Минск направил предложения на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан о начале поставок нефти в страну. По словам Крутого, это объясняется нежеланием и дальше переплачивать российским компаниям, которые пока не готовы уменьшить размер премии.

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше
Экономика

О поручении правительству Белоруссии обеспечить закупку нефти за пределами России 31 декабря заявил президент страны Александр Лукашенко. В частности, он предложил использовать для поставок порты в государствах Прибалтики.

Контракт между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января. Стороны не успели договориться о новом соглашении, основной причиной стал спор о цене на нефть. 3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Польша, Белоруссия, нефть
Материалы по теме
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Экономика
Лукашенко ввел налог на прокачку нефти и нефтепродуктов через Белоруссию
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter