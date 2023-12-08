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Общество ,  
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Росстат оценил, насколько в России за месяц подорожали яйца

Росстат: за месяц рост цен на куриные яйца доходил до 28,6%
Рост цен на куриные яйца в регионах России составил от 1% до 28,6%, сообщил Росстат. В начале декабря Абрамченко поручила найти способ увеличить производство курицы и яиц, а прокуратура сегодня анонсировала проверки производителей
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Рост потребительских цен в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,2%, при этом рост цен на куриные яйца доходил в отдельных регионах до 28,6%, следует из статистики Росстата (есть у РБК).

В среднем по России цены на куриные яйца за последний месяц выросли на 15%, а в сравнении с декабрем прошлого года — на 36,5%. Так, в 18 регионах их стоимость увеличилась на 1–10%, в 46 — на 10,1–20%, а еще в 21 — на 20,1–28,6%.

В октябре Росстат сообщал о росте цен на яйца на 23,9% к аналогичному месяцу прошлого года. Тогда не изменились цены только в Камчатском крае. Собеседники РБК объясняли этот рост превышением спроса над предложением.

ФАС предложила сетям ограничить наценки на яйца до 5%
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В ноябре о проверке повышения цен на яйца сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В конце месяца она разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца до 5%.

В начале декабря вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство курицы и яиц. В то же время опрошенные РБК эксперты отмечали, что увеличить производство быстро не получится. Так, резидент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорил, что причиной этому является долгий цикл воспроизводства: «Необходимо сначала создать новые площадки для выращивания родительских стад, построить необходимую инфраструктуру по производству кормов, инкубации яиц, переработки птицы, утилизации отходов, затем заселить новые племенные стада и только после достижения ими возраста яйценоскости получать и инкубировать яйцо для выращивания птенцов во взрослую птицу».

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывал РБК, что за последние восемь лет потребление мяса птицы в России выросло на 9,5%, и сейчас оно находится на достаточно высоком уровне — в среднем около 35 кг на человека в год. «С этим связан растущий спрос — государство финансово поддерживает малоимущие семьи, что сказывается на покупках продуктов. Чтобы удовлетворить растущий спрос, нам необходимо увеличить производство мяса птицы минимум на 3–5%», — считает Юшин.

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8 декабря генпрокурор Игорь Краснов поручил ведомству провести проверки производителей куриных яиц и розничных продавцов в регионах России. По данным прокуратуры, средняя цена яиц за год увеличилась более чем на 40%. «По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», — заявили в надзорном ведомстве.

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Илья Пламенев Илья Пламенев
курица куриные яйца Росстат продовольственная инфляция

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