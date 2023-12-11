В Белгороде ограничили продажу яиц в одни руки на ярмарках

Власти ограничили продажу яиц в одни руки на еженедельных ярмарках, которые проводятся в Белгороде по субботам, каждый человек может купить не более двух десятков яиц, сообщила заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина в телеграм-канале.

Щедрина рассказала о ярмарках, которые проходят на улице Королева в Белгороде каждую субботу. Закупка продовольствия таким образом позволяет поставщикам существенно снизить цены, в том числе на куриные яйца, написала она.

«Белгородцы всегда активно этим пользовались, однако в последнее время стали набирать яйца сотнями. В связи с этим, для того, чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по 2 десятка в одни руки», — продолжила заместитель главы региона.

Однако, по словам Щедриной, эти меры не помогли, так как «предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц». В результате из-за наплыва людей на ярмарках начали возникать длинные очереди.

Щедрина подчеркнула, что белгородские производители обеспечивают потребность региона в куриных яйцах примерно на 200%, и ситуация с их поставками остается стабильной.

«Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо еще осталось, то есть дефицита предложения нет», — подчеркнула она, и призвала граждан не создавать искусственный ажиотаж.

По данным Росстата, в октябре куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу прошлого года. Не изменились цены только в Камчатском крае. В ноябре цены по стране выросли в среднем на 15%, в отдельных регионах рост доходил до 28,6%, следовало из статистики ведомства. Собеседники РБК объясняли этот рост превышением спроса над предложением.

В ноябре о проверке повышения цен на яйца сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В конце месяца она разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%. Проверки производителей яиц и розничных продавцов в разных регионах также анонсировала Генеральная прокуратура.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство кур и яиц.