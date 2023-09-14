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Reuters узнал о трудностях в переговорах России и Турции по газовому хабу

Reuters: в переговорах России и Турции по газовому хабу возникли трудности
Москва и Анкара не могут договориться, кто будет управлять газовым хабом в Турции, из-за этого в переговорах возникли задержки, пишет Reuters. Источник «РИА Новости» из участников разработки проекта опроверг эти данные
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Планы по созданию газового хаба в Турции столкнулись с задержкой, поскольку Москва и Анкара не могут определить, кто должен им управлять, пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.

«Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять центром», — сказал один из собеседников агентства.

Близкий к «Газпрому» источник агентства признал существование проблемы, связанной с вопросами управления.

Источник «РИА Новости» в турецком энергетическом секторе, участвующий в разработке проекта, опроверг информацию Reuters, назвав публикацию «глупостью». «О каких разногласиях (по управлению) можно говорить, когда мы только изучаем рынок, изучаем его финансовую сторону, вопрос спроса и предложения. Созданы рабочие группы по поручению лидеров стран, ведется активная работа, наоборот сейчас только нацеленность на то, чтобы активно реализовать проект. Это выдумки», — подчеркнул он.

Источник агентства в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана ранее говорил, что Анкара изучает спрос и предложение на рынке в рамках предложенного Россией проекта газового хаба и нацелена на европейский рынок. По его словам, есть конкретное поручение Эрдогана рассмотреть проект «Газпрома» и подготовить предложения для последующих обсуждений на высшем уровне.

РБК направил запрос представителю «Газпрома» Сергею Куприянову, в пресс-службу Минэнерго и в аппарат вице-премьера Александра Новака.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Георгий Смирнов
Турция Газпром