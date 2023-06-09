«Газпром» представил Турции свою концепцию газового хаба

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Российская сторона представила Анкаре свою концепцию газового хаба, проект которого планируется реализовать в Турции. Об этом говорится в отчете компании за 2022 год, документ опубликован на сайте «Газпрома».

«С октября 2022 года [со стороны] ПАО «Газпром» совместно с турецкими партнерами прорабатывается вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования», — говорится в тексте.

Создать в Турции газовый хаб в октябре прошлого года предложил президент России Владимир Путин. По его мнению, это позволило бы компенсировать утраченный объем транзита по взорванным газопроводам системы «Северный поток» в Балтийском море. Газовый хаб сделал бы Турцию ключевой страной для транзита газа из России в Европу, пояснял Путин. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу и предложил разместить хаб во Фракии на северо-западе республики (в этом регионе расположен Стамбул).

В мае министр энергетики Турции Фатих Донмез рассказал, что хаб заработает в течение года. Эрдоган после прошедших в Турции президентских выборов пообещал, что проект по строительству хаба будет реализован.

Проигравший Эрдогану на президентских выборах 2023 года оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу критиковал идею создания газового хаба совместно с Россией. «Если сейчас Турция зависима от нее в энергоносителях на 30–40%, то с реализацией проекта создания хаба эта зависимость вырастет до 70–80%, и тогда эта зависимость будет полной», — объяснял он.