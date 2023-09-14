В Минфине не увидели предпосылок для массовой конфискации активов России

Вторичных санкций опасаются российские контрагенты в Индии, Китае и других странах; они направлены скорее не на российскую экономику, а на изоляцию страны, которой «почему-то не происходит», считают в Минфине

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Вторичными санкциями ранее можно было «запугивать» российский бизнес, но теперь эта угроза утратила большое значение для экономики страны, считает директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. Об этом он заявил на площадке клуба «Валдай».

Этот инструмент направлен не столько на воздействие на российскую экономику, сколько на изоляцию страны; проблема есть «на внешнем периметре», сказал он. «Потому что тем же китайцам, индусам, или другим контрагентам Российской Федерации, не очень хорошо взаимодействовать. Они вторичных санкций опасаются», — отметил Тимофеев.

По словам Тимофеева, как таковой изоляции «почему-то не происходит». У России большая роль на сырьевых рынках, а Европа продолжает потреблять нефть и газ, ей нужны металлы и удобрения. Россия — крупнейший поставщик продовольствия на мировом рынке, отметил он, предупредив: «Если просто взять и выкинуть Россию, произойдет дестабилизация этих товарных рынков, там будут очень высокие цены».

Представитель Минфина полагает, что дальнейшего ужесточения ограничений против России и массовой конфискации активов за рубежом не будет. «Возможно, в отдельных странах какой-то отъем собственности произойдет. Канада в числе лидеров по этому вопросу. Но тоже не факт что все закончится прямой конфискацией, может быть закон, по которому сейчас пытаются изъять, признают неконституционным», — допустил Тимофеев.

Глава ведомства Антон Силуанов прошлой весной говорил, что из-за санкций была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд. Также заблокированы оказались зарубежные активы российских бизнесменов. Российские власти считают все случаи блокировок, ареста или удержания государственной или частной собственности за рубежом незаконными актами, и заявляют, что для передачи их на восстановление Украины (такую возможность более года обсуждают Киев и другие государства) нет юридических оснований.

Вторичные санкции, то есть меры против неамериканских граждан и организаций за содействие россиянам, находящимся в санкционных списках, может применять Минфин США. Кроме того, американский Минторг контролирует экспорт в Россию из третьих стран, если товар американского происхождения, содержит долю американских компонентов, либо произведен с помощью американского оборудования.

Похожий механизм с октября 2022 года начал применять Евросоюз. В июне, приняв 11-й пакет мер против России, ЕС дал себе право ограничивать торговлю с третьими странами, при посредничестве которых подсанкционные европейские товары систематически попадают в Россию.

Согласно предварительной оценке Росстата, по итогам второго квартала 2023 года ВВП России вырос на 4,9%. В плюсовую зону показатель в сравнении год к году вышел впервые с начала 2022-го: в первом квартале того года он вырос на 3%. В следующие четыре квартала в условиях санкций наблюдался спад экономики в годовом выражении.