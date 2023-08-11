Росстат: ВВП России во втором квартале вырос на 4,9% — это максимум за 1,5 года

Экономика России выросла год к году после четырех кварталов в минусе

По итогам II квартала 2023 года ВВП России вырос на 4,9%, предварительно оценил Росстат. В результате экономика отыграла падение санкционного кризиса, превысив уровень I квартала 2022-го, следует из экспертных расчетов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Росстат предварительно оценил, что экономика России в апреле—июне 2023 года выросла на 4,9% в годовом выражении. «Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года, по предварительной оценке, составил 104,9%», — сообщили в статистическом ведомстве. Более высокий прирост показатель в последний раз демонстрировал только в четвертом квартале 2021 года (+5,8%), следует из данных Росстата.

В плюсовую зону ВВП России в сравнении год к году вышел впервые с начала 2022-го: в первом квартале того года показатель вырос на 3%. В следующие четыре квартала наблюдался спад экономики в годовом выражении, причем наиболее глубокая его фаза была зафиксирована ровно год назад, во втором квартале 2022-го (минус 4,5%). Но если рассматривать динамику ВВП в измерении квартал к предыдущему кварталу (с исключением сезонности), то уже в третьем квартале показатель перешел к росту, писал РБК.

Также статслужба немного скорректировала в лучшую сторону оценку спада ВВП за первый квартал 2023 года — с 1,9 до 1,8%.

Предварительная оценка ВВП выполнена на основе производственного метода и данных оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики, уточнили в Росстате. ВВП, рассчитываемый таким образом, представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов на продукты. Данные не включают статистическую информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

При расчете были использованы индикаторы отраслевой статистики. Наибольший рост производства был зафиксирован в следующих видах экономической деятельности: пассажирооборот (+19,8%), оптовый товарооборот (+12,5%), обрабатывающие производства (+11,3%), строительство (+9,8%), добыча полезных ископаемых (+1,1%), следует из комментария статслужбы.

В первую очередь на темпы роста ВВП во втором квартале повлиял эффект низкой базы аналогичного периода 2022 года, полагает директор ИНП РАН Александр Широв. Однако нельзя не отметить, что первый квартал текущего года экономика тоже прошла намного лучше, чем могла бы, хотя база для него была высокой. Это объясняется несколькими факторами. Так, с начала года экономику существенно поддерживает реализация отложенного спроса домашних хозяйств, который можно увидеть по увеличению розничного товарооборота. Кроме того, на достаточно высоком уровне находилась инвестиционная активность частного бизнеса, свой вклад внес и бюджетный импульс, рассуждает экономист.

«В данный момент мы наблюдаем активное и последовательное восстановление роста, и к концу года экономика вполне может преодолеть спад 2022-го», — считает Широв.

С коррекцией на сезонность рост на 4,9% в годовом выражении предполагает, что ВВП уже превысил на 0,3% исторический пик выпуска, достигнутый в первом квартале 2022 года, оценивает экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Также годовой рост предполагает, что в квартальном выражении сезонно скорректированный ВВП вырос на 3%, отметил он.

Динамика ВВП хорошо согласуется со статистикой роста выпуска по секторам, которые генерируют подавляющую часть добавленной стоимости, объясняет Исаков. К ним он отнес обрабатывающую промышленность, розничную торговлю и добычу полезных ископаемых. Вклад последнего сектора в динамику ВВП мог составить до 0,15 процентного пункта, оценивает экономист.

То, какую динамику будет демонстрировать экономика в будущем, зависит от нескольких факторов неопределенности, считает Широв. «К ним относится ситуация с экспортом, инвестициями частного сектора и импортом. Если раньше рост импорта позволял развиваться производствам, поддерживал спрос, то в условиях ослабления рубля есть риск, что его вклад сильно девальвируется и перейдет в ноль», — опасается эксперт.

С начала 2023 года рубль потерял около 40% стоимости. На торгах 11 августа курс евро пробил отметку 109 руб., курс доллара — 98 руб. Как ранее писал РБК, Bloomberg включил рубль в тройку «худших валют развивающихся рынков» вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. Ослабление рубля в общем случае приводит к удорожанию импорта и снижает экономическую активность среди импортеров.