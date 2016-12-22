Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,34 65,52 EUR Нал. 76,38 74,55 USD Бирж. 66,38 +0,03 EUR Бирж. 75,53 +0,38 USD ЦБ. 66,42 -0,08 EUR ЦБ. 75,22 -0,40 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 3524,50 +73,50 IMOEX 2370,35 -1,00% RTSI 1125,78 -0,79% Brent 60,65 -0,49% DJIA 24533,68 +0,67% Nasdaq 7098,31 +0,95%
Хуже тренда: почему рубль ослабел в 2018 году после двух лет роста
Лента новостей
Полиция опубликовала фото устроившего стрельбу возле ярмарки в Страсбурге 01:35, Общество Лидер лейбористов счел решение консерваторов по Мэй «ничего не значащим» 00:54, Политика Хуже тренда: почему рубль ослабел в 2018 году после двух лет роста 00:12, Экономика Пожарный поезд приехал на тушение загоревшегося склада в Москве 00:10, Общество Терезе Мэй удалось сохранить пост премьер-министра Великобритании 00:10, Политика МВД сообщило о ликвидации бросивших гранату в правоохранителей в Назрани 12 дек, 23:57, Общество «Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом» 12 дек, 23:55, Бизнес Российские Ту-160 вместе с F-16 Венесуэлы пролетели над Карибским морем 12 дек, 23:50, Политика Европарламент назвал приоритетной целью борьбу с российской киберугрозой 12 дек, 23:17, Политика Мэй пообещала однопартийцам уйти до новых парламентских выборов 12 дек, 23:08, Политика Европарламент призвал отменить проект «Северный поток-2» 12 дек, 23:05, Политика ЦСКА разгромил «Реал» и вылетел из еврокубков 12 дек, 22:55, Спорт В Краснодарском крае десять человек пострадали в ДТП с автобусом 12 дек, 22:54, Общество Адвокат заявил о требованиях задержанного в России украинского моряка 12 дек, 22:38, Политика Генпрокуратура опровергла выводы СМИ о личности уволенного из-за 66 машин 12 дек, 22:12, Общество США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы 12 дек, 22:09, Политика Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани 12 дек, 21:30, Общество Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке покушения на себя 12 дек, 21:28, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 12 дек, 21:10, РБК и Путешествие в Рождество Появилось видео взлета истребителя МиГ-35 на форсаже 12 дек, 21:08, Политика МВД заявило о раненных при взрыве в Назрани полицейских 12 дек, 21:04, Общество Лига чемпионов по футболу. «Реал» — ЦСКА. Онлайн 12 дек, 20:55, Спорт Очевидец рассказал о взрыве в Назрани 12 дек, 20:39, Общество Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы 12 дек, 20:33, Политика Энди Уорхол и поп-арт: как найти вдохновение на дне консервной банки 12 дек, 20:17, Совместный проект Проект футуристического города в саудовской пустыне оказался под угрозой 12 дек, 20:16, Политика Гендиректор системы SWIFT уйдет в отставку 12 дек, 20:15, Финансы Скважины вместо заводов: за счет чего растет российская экономика 12 дек, 19:48, Экономика
Хуже тренда: почему рубль ослабел в 2018 году после двух лет роста
Экономика, 00:12
0
Хуже тренда: почему рубль ослабел в 2018 году после двух лет роста
Рубль в 2018 году пока ослабел на 13% и, скорее всего, завершит год в минусе после роста в 2016–2017 годах. Дешевели все валюты развивающихся стран, но рубль сильнее — из-за санкционных историй
Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»

Как слабеет рубль в 2018 году?

По состоянию на 12 декабря с начала года рубль подешевел к доллару на 13% и торговался на уровне 66,3 руб. за доллар (на 17:30 мск). Начинал год рубль на отсечке 57,2.

Скорее всего, российская валюта так и завершит 2018 год в диапазоне 65–67 руб. за доллар. И это будет означать, что после двух лет роста (который скорее следует называть тяжелым восстановлением после 44-процентного обвала в 2014 году) рубль вновь окажется в минусе по итогам года.

Почему это часть глобального тренда?

Но дешевеют и все валюты emerging markets. Наилучшие результаты с начала года показывают пока гонконгский доллар и тайский бат — их номинальные курсы по отношению к доллару США практически не изменились с начала года. Хуже, чем у рубля, динамика в 2018 году у валют ЮАР, Бразилии, Турции и Аргентины (от -13,5 до -50%).

Интересно, что пока тройка наихудших валют развивающихся стран в точности повторяет прошлогоднюю: бразильский реал, турецкая лира и аргентинский песо. Разница в том, что в 2018 году эти валюты падают в разы сильнее.

Сводный индекс валют развивающихся рынков MSCI Emerging Markets Currency Index, фиксирующий динамику 26 валют к американскому доллару, в 2018 году снизился на 4,6% после роста два года подряд.

Все валюты развивающихся рынков, в том числе и рубль, в 2018 году испытывали давление глобальных трендов мировой экономики — ужесточения монетарной политики США и торговых войн, говорит РБК главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Федеральная резервная система (ФРС) США трижды повышала ставки в 2018 году и, возможно, сделает это в четвертый раз на декабрьском заседании. Повышение ставок в США, как правило, приводит к удорожанию доллара и перетоку капиталов с развивающихся рынков в американские активы. В этом году индекс доллара (DXY), отражающий стоимость доллара относительно основных валют, укрепился на 5,3% после снижения почти на 10% за прошлый год.

«Снижение валют emerging markets, безусловно, связано с ростом долларовых ставок и сокращением баланса ФРС (Федеральный резерв фактически распродает финансовые активы, скупленные во время кризиса, с целью нормализации долгосрочных ставок. — РБК). В первую очередь на эти факторы отреагировали страны с высоким уровнем краткосрочного долларового долга и низкими золотовалютными резервами», — отмечает главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова.

Например, развивающиеся страны, чьи валюты в 2018 году обрушились на 30–50%, — Турция и Аргентина — действительно характеризуются относительно скудными валютными резервами и/или значительным уровнем долларовых долгов.

Почему валюты падают по-разному?

Дело не только и не столько в политике ФРС и сильном долларе, указывает The Financial Times: на развивающихся рынках проявились собственные проблемы, не связанные напрямую с курсом доллара. Укрепление доллара может коррелировать со стрессом на развивающихся рынках, но не оно является причиной, пишет FT. В свою очередь, Bloomberg перечисляет несколько сюжетов, которые в 2018 году влияли на развивающиеся рынки:

Чем отличается история рубля?

Аналитики уже отмечали, что помимо общей динамики валют emerging markets на курс рубля влияют цены на нефть и геополитика. Но если раньше рост/падение нефтяных котировок коррелировало с ростом/падением курса рубля, то теперь на первый план вышел фактор санкций.

Специфический для России фактор в виде санкционных рисков был преобладающим в этом году, говорит Покатович. «Соотношение вклада в ослабление рубля трендов, которые применимы ко всем валютам emerging markets, и специфических факторов — порядка 30 к 70%», — оценил эксперт.

Основным фактором динамики рубля в 2018 году были санкции, подтверждает Татьяна Евдокимова. Они остаются основным риск-фактором и на следующий год, добавляет она.

Кроме ужесточающейся политики ФРС США и санкций вклад в ослабление рубля в 2018 году вносили закупки Минфином валюты в рамках бюджетного правила, отметил макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Весь этот год Минфин продолжал покупать валюту, что сказывалось на ослаблении рубля, как и санкции и ожидание их ужесточения. До конца года Минфин приостановил закупки валюты, рубль немного стабилизировался», — сказал Мурашов. В 2019 году влияние санкционной риторики продолжится, плюс фундаментально негативное влияние будет оказывать возобновление интервенций Минфина на открытом рынке, прогнозирует эксперт.

Какой курс прогнозируют экономисты?

  • Если по окончании периода санкционной отсрочки в конце первого квартала 2019 года последует существенное ужесточение санкций США, а нефтяные котировки сохранятся на уровне $65–70 за баррель, средний курс доллара за 2019 год будет в диапазоне 65–67 руб., говорит Антон Покатович. Оптимистичный сценарий предполагает рост нефтяных котировок до $75–78 и укрепление рубля до 63,5–65,5 руб.
  • Прогноз Райффайзенбанка на 2019 год — порядка 70 руб. за доллар, говорит Станислав Мурашов.
  • «Наш прогноз на конец 2019 года — 65 руб. в паре с долларом и 80 в паре с евро», — указывает Татьяна Евдокимова.
  • Оптимистичнее на рубль смотрят аналитики американских банков: по мнению Bank of America Merrill Lynch, курс доллара в 2019 году в среднем составит 62 руб. Аналитики Morgan Stanley тоже прогнозируют 62 руб. за доллар в четвертом квартале 2019 года (это подразумевает рост на 11% к уровню конца 2018 года). «Высокие доходности [российских госбумаг], хороший платежный баланс России и разумная денежно-кредитная и бюджетная политика должны поддержать валюту. В то же время «хвостовой» риск санкций остается постоянной угрозой для инвесторов», — написали они в обзоре 25 ноября.

Авторы: Иван Ткачёв, Ольга Агеева.
Теги: курс рубля , Доллар , Санкции , Прогнозы
Главное
Терезе Мэй удалось сохранить пост премьер-министра Великобритании Политика
Материалы по теме
Сбербанк второй раз за полгода изменил прогноз по курсу рубля Экономика
Замах на рубль: почему ЦБ возвращается к закупке валюты на открытом рынке Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter