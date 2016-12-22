Кандидат от правящей партии Мексики проиграл президентские выборы

Победа, по предварительным данным, достается кандидату от левых сил Лопесу Обрадору. Это была его третья попытка занять президентское кресло

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: Moises Castillo / AP)

Согласно первым данным подсчета голосов избирателей, на президентских выборах в Мексике побеждает Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он является кандидатом от коалиции «Вместе мы сделаем историю», в которую входят Движение национального возрождения (MORENA), Партия труда (PT) и Партия социальной солидарности (PES).

По итогам обработки 1% бюллетеней, Обрадор набрал 46,7% голосов. На втором месте идет кандидат от коалиции «Гражданский фронт за Мексику» (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия «Гражданское движение») Рикардо Анайя, у него 27,1% голосов.

Кандидат от правящей партии коалиции Хосе Антонио Мид занимает промежуточное третье место с результатом 17,8%. Он уже признал свое поражение на президентских выборах.

В минувшее воскресенье в Мексике проходили всеобщие выборы. Помимо президента на них выбирали депутатов парламента и мэров разных городов. Президента Мексики избирают на шесть лет.

Обрадору — 64 года. Нынешняя попытка стать президентом Мексики стала третьей в его политической карьере. До этого принимал участие в выборах президента в 2006 и 2012 годах. На выборах 2006 года потерпел поражение с минимальным отрывом, в 2012 проиграл Энрике Пенья Ньето, заняв второе место с результатом 31,6% голосов.