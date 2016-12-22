МВФ увеличил кредит Аргентине на $7,1 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) договорился с властями Аргентины об увеличении суммы финансовой помощи Буэнос-Айресу. Об этом заявила глава МВФ Кристин Лагард на совместной пресс-конференции в Нью-Йорке с аргентинским министром экономики Николасом Духовне.

В сообщении фонда говорится, что Аргентина вместо $50 млрд получит $57,1 млрд. Эти средства будут перечислены Буэнос-Айресу в период до 2021 года.

«Фонд по-прежнему полностью привержен оказанию помощи Аргентине в решении стоящих перед ней задач. Я поддерживаю пересмотренный план реформ в Аргентине и считаю, что это будет способствовать восстановлению уверенности рынка в амбициозной экономической программе правительства», — сказала Лагард.

В мае аргентинские власти начали переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи из-за обесценивания национальной валюты. В начале июня Международный валютный фонд согласился дать Буэнос-Айресу кредит в размере $50 млрд.

В конце августа Кристин Лагард по итогам телефонных переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри завила, что сроки программы финансовой помощи будут пересмотрены из-за непредвиденных сложностей на финансовых рынках.