Аналитики определили самые хрупкие экономики после Турции

Экономисты Bloomberg назвали страны, наиболее уязвимые к финансовому «заражению» по турецкой модели. Вместе с самой Турцией эти страны можно обозначить как новую «хрупкую пятерку» (Fragile Five), утверждают аналитики

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Новая «хрупкая пятерка» экономик, объединенных проблемами крупного дефицита платежного баланса и значительного внешнего долга, — это Турция, Аргентина, Колумбия, Южная Африка и Мексика, написали эксперты Bloomberg Economics Зиад Дауд и Том Орлик в обзоре «Турецкая лира разрушена — кто следующий?» (есть у РБК). Именно Аргентина, Колумбия, ЮАР и Мексика «показывают симптомы, схожие с турецкими, хотя и не столь резкие», отмечают авторы исследования.

Обозначение «Хрупкая пятерка» (Fragile Five) впервые было введено аналитиками Morgan Stanley в 2013 году: так они обозначили валюты Бразилии, Индонезии, ЮАР, Индии и Турции, наиболее уязвимые в то время перед ростом курса доллара. После этого различные эксперты создавали свои версии «хрупких пятерок» по разным критериям.

Турцию, 13-ю по размеру экономику мира (по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности), в этом месяце охватил финансовый кризис. Курс турецкой лиры к доллару за последний месяц обрушился на 20%, с начала года падение достигло почти 40%. Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал падение лиры с «операцией [внешних сил] против Турции» (у страны дипломатический конфликт с США), аналитики J.P. Morgan Asset Management считают, что турецкая экономика попала в «идеальный шторм» — в эпицентр структурных и геополитических проблем.

У Турции хронический дефицит платежного баланса (в частности, дефицит внешней торговли), страна является чистым импортером энергоносителей, которые дорожают, и около 40% долга центрального правительства Турции номинировано в долларах США, отмечают аналитики J.P. Morgan. Турецкий Центробанк недостаточно агрессивно повышал процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию на уровне 16% в год, а Эрдоган влиял на политику Центробанка через неоднократные призывы к более низким ставкам.

Bloomberg Economics составил матрицу уязвимости развивающихся экономик по четырем критериям: размер дефицита платежного баланса, объем внешнего долга, качество госуправления (по данным индекса эффективности правительств Всемирного банка) и уровень инфляции. У Турции, которая среди развивающихся экономик является самой проблемной по совокупности этих критериев, следующие показатели: дефицит платежного баланса в 2018 году прогнозируется на уровне 5,4% ВВП (оценка МВФ), общий внешний долг (госсектор и частный сектор) составил 53,5% ВВП на конец 2017 года, индекс эффективности правительства — 0,05 балла (89-е место в мире) и инфляция за второй квартал 2018 года — 12,8% (см. таблицу).

Россию экономисты поместили на 9-е место по степени уязвимости: ее плюсами являются положительный платежный баланс (4,5% ВВП) и низкая инфляция, но качество госуправления оценено как слабое (на уровне Шри-Ланки и Туниса).