Эксперты оценили, как питание влияет на продолжительность жизни в России

Эксперты ВШЭ: в России нет ни одного региона, где жители питаются по всем нормам

На продолжительность жизни в России влияет нездоровое питание, а также употребление алкоголя, неравенство в доходах и экология, выяснили в ВШЭ. Отклонения от предписанных Минздравом норм питания есть во всех регионах

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Нездоровое питание негативно влияет на продолжительность жизни россиян. Эту связь подтвердили расчеты, проведенные исследователями в рамках научного проекта ВШЭ. Чем меньше отклонений от предписанных Минздравом норм потребления продуктов питания в регионе, тем выше ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) у женщин, а для мужчин эта зависимость еще больше.

Такие выводы содержатся в статье «Влияние питания на продолжительность жизни в российских регионах» под авторством исследователей Людмилы Засимовой (НИУ ВШЭ) и Кристины Четаевой (НИИ гуманитарных наук при правительстве Мордовии), опубликованной в последнем номере журнала «Вопросы статистики». Исследование есть у РБК.

Величина эффекта оптимального питания

Авторы проанализировали, как население регионов потребляет продукты, по десяти основным группам питания. Это хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, растительное масло. Для каждой из этих групп есть нормы потребления, рекомендованные Минздравом исходя из их полезности и питательности. Например, для мяса это 73 кг в год на человека, а для сахара — 8 кг.

Исследователи в качестве оптимальных норм потребления использовали диапазоны по каждой группе, границы которых были определены как минус и плюс 15% от показателей Минздрава. Выбор этих границ обусловлен практикой предыдущих исследований, пояснили они. Затем для каждого региона было рассчитано число продуктовых групп, по которым фактические значения укладываются в нормальный диапазон.

Расчеты показали, что чем меньше в регионе отклонений от норм питания, тем выше продолжительность жизни. В среднем при уменьшении числа отклонений в питании на единицу (например, сокращение с четырех групп, выходящих за рамки оптимального потребления, до трех) ОПЖ растет на четыре месяца у мужчин и на 2,3 месяца у женщин. «Таким образом, нездоровое питание в большей мере сказывается на ОПЖ мужчин», — делают вывод авторы.

Питание не является единственным и главным фактором, влияющим на продолжительность жизни. Авторы рассчитали эффект и других социально-экономических показателей регионов, в том числе уровней потребления алкоголя, благосостояния, неравенства доходов, урбанизации, экологической ситуации, численности врачей и больничных коек, а также влияние пандемии коронавируса. Переменные были включены в эконометрические модели (оценка проводилась при помощи так называемых моделей с фиксированным эффектом).

Согласно обновленному прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в 2023 году составит 73,1 года (против 72,73 года в 2022 году). К 2030 году показатель должен увеличиться до 75,79 года, а отметку в 78 лет — преодолеть к 2037 году. В 2045 году ожидаемая продолжительность жизни у женщин составит 83,24 года, а у мужчин — 75,89 года. В региональном разрезе продолжительность жизни при рождении варьируется от 66,2 года на Чукотке до 78,3 года в Ингушетии, следует из данных Росстата за 2022 год.

Региональные различия в питании

При сравнении, насколько фактическое потребление в регионах совпадает с условно здоровым, оказалось, что нет ни одного региона, где питание населения укладывалось бы в допустимые границы по всем десяти видам продуктовых групп одновременно. В исследовании использовались данные выборочных обследований бюджетов домохозяйств об уровне и структуре питания по 77 регионам за 22 года — с 2000 по 2021 год (то есть всего 1694 наблюдения).

«Исследуемые данные свидетельствуют о наличии серьезных проблем в структуре питания российского населения, имеющей явно выраженную региональную дифференциацию», — говорится в исследовании.

Выяснилось, что по итогам 2021 года лучше всего питались жители Омской области, однако даже у них рекомендованные нормы не были выполнены по трем группам питания. При этом есть регионы, где нет ни одного попадания в границы диапазона. Больше всего проблем с питанием было в Чукотском автономном округе. В большинстве регионов в 2021 году были соблюдены нормы по четырем группам питания из десяти.

Некоторые отклонения как в сторону повышения, так и в сторону понижения от нормы можно объяснить географическим расположением регионов. Например, в Камчатском крае, Сахалинской области и на Чукотке потребление рыбы и морепродуктов может быть выше нормы, а в Кабардино-Балкарии, Пермском крае и Туве — ниже, указано в статье.

Почти во всех регионах наблюдается недостаточное потребление овощей и бахчевых, фруктов и ягод, а также молока и молочных продуктов, а вот сахар потребляется в избытке, следует из статьи.

То, как влияют модели питания на прогноз жизни, отслеживается в рамках мониторинга, который проводит Национальный медицинский исследовательский центра терапии и профилактической медицины Минздрава. Директор центра, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина рассказала РБК, что сильнее всего, если говорить о питании, влияет на продолжительность жизни россиян потребление соли. Особенно этот фактор более значим для здоровья мужчин. «Избыточное потребление соли связано с потреблением продуктов, которые содержат ее в большом количестве: мясоколбасные изделия, соленья, консервированные продукты и пикантные закуски (соленые сухарики, чипсы и др.)», — уточнила она. С другой стороны, она отметила недостаточное потребление овощей и фруктов, а их потребление полезно для состояния здоровья человека.

В России действует федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», добавила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Также регионами разрабатываются региональные и муниципальные программы, в рамках которых проводятся мероприятия по популяризации принципов здорового питания.

Влияние алкоголя и других факторов

В числе других факторов, снижающих продолжительность жизни, авторы выделяют потребление алкоголя, причем его воздействие на ОПЖ мужчин гораздо сильнее. Так, при увеличении среднедушевого потребления алкоголя на 10% продолжительность жизни мужчин снижается почти на три месяца, а у женщин — на 1,7 месяца.

Но в целом на продолжительность жизни женщин влияет больше факторов. В примененных моделях оценок продолжительности жизни женщин более значимыми были такие показатели, как выбросы загрязняющих веществ и обеспеченность врачами.

На прогноз жизни мужчин и женщин существенно влияют также проживание в сельской местности, уровень благосостояния и последствия пандемии COVID-19. В частности, моделирование влияния пандемии на продолжительность жизни показало, что по женщинам ковид ударил сильнее. Так, коронавирусные потери 2020 года привели бы к снижению средних региональных значений продолжительности жизни у мужчин на 3,6 месяца, а у женщин — на 11 месяцев, а потери 2021 года сократили бы ОПЖ на 1,5 года у мужчин и на три года у женщин. Речь идет о расчетном (а не фактическом) эффекте только от одного ковида, без учета других факторов, как положительно, так и отрицательно влияющих на ОПЖ.

По оценке Росстата, за 2020 и 2021 годы непосредственно от коронавируса умерло (в качестве основной или сопутствующей причины) более 680 тыс. человек.

Демограф Алексей Ракша считает полученные исследователями выводы правдоподобными. «Правильное питание действительно влияет на продолжительность жизни как в России, так и в других странах. Избыточное потребление сахара, соли и жиров животного происхождения снижает продолжительность жизни, а потребление белка, молочных продуктов, рыбных жиров, овощей и фруктов — увеличивает», — отмечает он.

Все же фактор неправильного питания имеет меньший вес: алкоголь и курение по отдельности больше влияют на продолжительность жизни, чем неправильное питание в целом, говорит Ракша. По его оценке, на первом месте по негативному влиянию на продолжительность жизни — курение, на втором — алкоголь, на третьем — система здравоохранения.

«Корректировать питание населения помогают акцизы. Но это ограничительные меры. Что касается стимулирующих мер, то теоретически можно субсидировать покупку, например, овощей и фруктов, но для этого нужно, чтобы деньги были целевыми, «окрашенными». Возможно, в этом поможет цифровой рубль», — допускает демограф. Пока власти не намерены вводить элементы «окрашивания» для новой формы валюты, но этот вопрос может быть рассмотрен позднее. Что касается акцизов на неполезные для здоровья продукты, то в конце 2022 года власти ввели акциз на сахаросодержащие напитки.

В российской популяции чрезмерное употребление алкоголя ассоциировано с нарушениями здоровья у мужчин, добавляет Дроздова. «Чем выше потребление алкоголя, тем выше вероятность артериальной гипертонии, нарушений липидного обмена и особенно пуринового обмена», — заметила она.

В своей оценке исследования Засимовой и Четаевой внештатный специалист Минздрава отметила применение «адекватных методических подходов», но призвала интерпретировать результаты не как причинно-следственные, а только как ассоциативные.