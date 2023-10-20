Росстат спрогнозировал начало роста рождаемости в 2028 году

К 2046 году население России без учета новых территорий будет насчитывать 138,8 млн человек, ожидает Росстат. Хотя естественного прироста ведомство не ожидает на всем прогнозном горизонте, рождаемость с 2028 года вернется к росту

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Росстат прогнозирует сохранение естественной убыли населения России до 2046 года, однако в динамике совокупного количества рождений произойдет перелом: с 2028 года оно начнет расти и будет увеличиваться ежегодно вплоть до 2044 года. Это следует из нового демографического прогноза Росстата (на период до начала 2046 года), с которым ознакомился РБК. Он не учитывает население, проживающее в новых регионах России (Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях).

К 1 января 2046 года в России, без учета новых регионов, будут проживать 138,77 млн человек — на 7,68 млн меньше, чем по состоянию на 1 января 2023-го. Численность населения с 2024 года по 2045 год включительно будет сокращаться в среднем на 332 тыс. человек ежегодно, положительный миграционный прирост не сможет компенсировать естественную убыль, считает Росстат.

Речь идет о среднем (базовом) варианте прогноза, низкий и высокий варианты будут представлены к концу 2023 года. В декабре этого года Росстат представит и демографический прогноз по регионам России и федеральным округам, указали в ведомстве.

Демографический прогноз рассчитан с учетом результатов Всероссийской переписи населения 2021 года, он учитывает текущие демографические тенденции и реализуемые органами власти разного уровня национальные проекты и федеральные программы, направленные на поддержку материнства и детства, а также иных социально уязвимых групп населения, заявили в Росстате. О предпосылках, заложенных в прогноз, РБК подробно писал ранее.

В целом прогноз выглядит достаточно сбалансированным, считает научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов. «В этот прогноз заложены довольно реалистичные сценарии динамики рождаемости. Действительно, можно ожидать некоторого роста коэффициента суммарной рождаемости в будущем (хотя в самые ближайшие годы он, вероятно, не будет заметно расти, если политика государства в этой сфере не изменится», — говорит демограф.

Основные параметры прогноза

Росстат прогнозирует, что население России будет сокращаться в предстоящие 23 года, однако темпы этого снижения будут замедляться. «Естественная ежегодная убыль населения снизится почти в полтора раза — с 600,7 тыс. человек в 2023 году до 402,4 тыс. человек в 2045 году — за счет увеличения рождаемости с 1,25 млн младенцев в 2023 году до 1,43 млн младенцев в 2045 году», — отмечают в статслужбе.

Тем не менее демографические тенденции оказались хуже, чем в начале 2020 года, когда Росстат представлял прежний демографический прогноз, до пандемии коронавируса. Так, прежний прогноз в его среднем варианте предполагал, что к началу 2036 года (крайняя точка того прогноза) в России будут проживать около 143 млн человек, а новый прогноз предусматривает, что к этому времени население составит около 141 млн человек.

Число родившихся, как ожидают в Росстате, будет сокращаться с 2023-го по 2027 год (в 2023 году родится 1,24 млн младенцев, а в 2027 году — 1,14 млн) и начнет расти с 2028 года. В 2045 году прогнозируется рождаемость в размере 1,43 млн человек. Таким образом, число родившихся на тысячу населения вырастет с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045 году, а суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину) увеличится на 0,29 по сравнению с 2023 годом и составит в 2045 году 1,66.

Миграционный прирост, хотя и будет положительным на всем прогнозном горизонте, будет несколько снижаться — с 233 тыс. человек в 2023 году до 221,8 тыс. человек в 2045 году. В результате ежегодная убыль населения в 2023–2045 годах в среднем составит 333,7 тыс. человек, но сократится более чем в два раза — с 367,7 тыс. человек в 2023 году до 180,6 тыс. человек в 2045 году, следует из прогноза.

К 2030 году население России, по прогнозу Росстата, снизится на 3,19 млн человек по сравнению с 2023 годом, и составит 143,25 млн человек (РБК писал об этом ранее).

Структура населения и продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составит в 2023 году 73,1 года (против 72,73 года в 2022 году), ожидает Росстат. К 2030 году показатель увеличится до 75,79 года, однако в среднем варианте не достигнет национальной цели развития России, которая подразумевает его рост до 78 лет к этому времени. Отметку в 78 лет, по прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни пробьет к 2037 году, а к 2046 году показатель вырастет до 79,83 года.

По прогнозу статведомства, ожидаемая продолжительность жизни у женщин составит в 2045 году 83,24 года, а у мужчин — 75,89 года.

Говоря о структуре населения, в Росстате отмечают, что доля женского населения страны будет выше, чем мужского, на всем временном интервале прогноза. Однако преобладание женщин над мужчинами будет постепенно снижаться: если на 1 января 2023 года на тысячу мужчин приходится 1151 женщина (68,1 млн мужчин и 78,35 млн женщин), то в 2045 году на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин (64,91 млн мужчин и 73,86 млн женщин).

Актуальным для России останется тренд на старение населения, следует из данных Росстата. Так, доля населения моложе трудоспособного возраста (дети и подростки до 15 лет) снизится с 18,5% в 2023 году до 15,6% в 2045 году, а доля населения старше трудоспособного возраста вырастет с 24,5% в 2023 году до 26,9% в 2045 году. В то же время доля населения трудоспособного возраста будет скорее стагнировать: оно составит 57% в 2023 году и 57,5% в 2045 году.