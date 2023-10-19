Ученые определили возраст наступления старости у россиян

Россияне считают, что становятся старыми в 70,7 года, выяснили исследователи из МГУ и РАН. При этом половину пожилых респондентов ученые определили как «преждевременно старых»

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Возраст наступления старости в субъективном восприятии россиян в среднем составляет 70,7 года. К такому выводу пришли исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН в статье «Порог наступления старости: объективные признаки и субъективное восприятие», опубликованной в свежем номере научного журнала «Народонаселение» (РБК ознакомился с ней).

Ученые в середине 2022 года провели опрос среди 1,2 тыс. россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов страны (репрезентативная выборка). Им задавали вопрос, в каком возрасте наступает старость, с последующим уточнением, когда, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин.

Дополнительно задавались два вопроса: на сколько вы согласны с тем, что вы молодой человек / на сколько вы согласны с тем, что вы пожилой человек. Результаты показали, что самовосприятие зависит от пола, возраста и состояния здоровья, а половина признающих себя пожилыми «постарели» раньше времени, которое сами же определили как наступление старости.

РБК направил запрос в Минтруд.

Субъективная оценка старости

Воспринимаемые сроки наступления старости немного разнятся в зависимости от пола респондента, следует из опроса. Так, россияне в среднем считают, что у мужчин она наступает в 69,4 года, а у женщин — в 68 лет. При этом для женщин — участниц опроса свойственно отодвигать границы пожилого возраста на более поздний срок: они определяют его наступление в 71,8 года, в то время как мужчины считают, что старость наступает в 69,3 года. Это может объясняться «феминизацией старости», связанной в первую очередь с преобладанием доли женщин в старших возрастных группах, говорится в статье.

Женщины в России в среднем живут дольше, чем мужчины. По данным Росстата, в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни женщин более чем на десять лет превысила мужскую (77,8 года против 67,5 года). На 1 января 2023 года среди населения от 65 лет и старше женщины составляют две трети (65,4%), а в возрасте от 85 лет их численность уже в 3,3 раза превышает число сверстников-мужчин (76,9% от всех мужчин и женщин в таких возрастах).

В ходе исследования авторы учитывали такие факторы, как наличие детей, самооценка здоровья, уровень дохода и статус занятости респондентов. Выяснилось, что отсутствие серьезных жалоб на здоровье отодвигает границы наступления субъективной старости: те, кто полностью доволен своим здоровьем, откладывают ее на семь-восемь лет.

Опрос выявил и другую закономерность: молодые ожидают прихода старости в более раннем возрасте, чем старшее поколение. Молодежь 18–29 лет считает, что старость наступает в 65,8 года, а пожилые респонденты (60+ лет) — в 74,4 года, говорится в статье.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве границ пожилого возраста указывает интервал от 60 до 74 лет (за ним следуют старческий возраст и этап «долголетия»). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ООН определяют возраст наступления старости в 65 лет, напоминают исследователи.

Кроме того, ООН считает население страны старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. По данным Росстата, на начало 2023 года население от 65 лет и старше составляло 16,5% от численности всех граждан России. За десять лет их доля увеличилась на 3,6 п.п. (в 2013 году она составляла 12,9%). Возрастная когорта старше 70 лет составляет 10,3% населения.

С началом пенсионной реформы с 2019 года в России увеличивается пенсионный возраст. По ее окончании возраст выхода на пенсию увеличится на пять лет: до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. По достижении 80 лет для пенсионеров предусмотрена индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии в два раза (при условии, что у них есть достаточный трудовой стаж). В 2023 году ее размер равен 7,6 тыс. руб.

«Преждевременное старение»

По методологии исследования респонденты могли демонстрировать амбивалентное самовосприятие, то есть определить себя одновременно и пожилым, и молодым человеком. Впрочем, доля таких ответов оказалась невелика (4%). Среди россиян, отнесших себя к пожилым (21% опрошенных), половина не достигла того возраста, который был ими назван в качестве наступления старости. Авторы исследования назвали такую ситуацию «преждевременным старением».

Больше всего «преждевременное старение» характерно для группы 65–69 лет. Две трети из них назвали себя пожилыми, хотя сами считают, что старость наступает в более позднем возрасте. «Лишь после 70-летнего рубежа субъективное восприятие собственного возраста начинает чаще совпадать с возрастными границами старости, указанными респондентом», — отмечается в статье.

По оценке авторов исследования, отложить наступление субъективной старости и сформировать позитивное восприятие пожилого возраста как значимого этапа жизненного пути могут меры социальной политики. Среди них — более активное включение людей старшего возраста в общественную жизнь, предоставление им возможности занятости без понижения в должности, расширение возможностей досуговой деятельности, а также регулярный мониторинг общественного здоровья и проведение профилактических мероприятий.

В России действует федеральный проект «Старшее поколение», целями которого заявлено улучшение качества и продолжительности жизни населения пенсионного и предпенсионного возраста.

Связь старости и работы

На возраст 70 лет как субъективную границу наступления старости указывают и другие исследования, говорит заведующая центром комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. В них главным критерием пребывания в непожилом возрасте также является здоровье. «В наших качественных исследованиях пожилые люди говорили, что старость — это болезни. Пока здоров — не старый», — отмечает она.

Обычно субъективные границы старости определяются прежде всего культурными и социальными нормами, а также границами пенсионного возраста и воспринимаемой продолжительностью жизни, продолжает она. «В России же пенсионный возраст никогда не воспринимался населением в качестве границы старости в отличие от многих стран Северной и Западной Европы. Причины в том, что у нас многие пенсионеры работают, а значительная часть работников может выходить на досрочную пенсию», — добавляет эксперт.

По данным Соцфонда, пенсии по старости на начало июля получали 33,8 млн человек, из них 6,6 млн — работающие пенсионеры. Ряд категорий работников могут выйти на пенсию досрочно. При наличии определенного трудового стажа на это имеют право учителя, врачи, военнослужащие, многодетные матери и некоторые другие категории.

Работающие пенсионеры получают зарплату, не зависят от пенсии, а потому могут продолжать вести привычный «непенсионерский» образ, рассуждает профессор кафедры теории и практики социальной работы СПбГУ Ирина Григорьева. Одновременно с режимами досрочного выхода на пенсию существуют правила, по которым некоторые категории работников выходят на пенсию позже. Так, для госслужащих повышение пенсионного возраста наступило раньше, чем для всех остальных (началось в 2017 году). Мужчины-госслужащие к 2028 году будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины-госслужащие с 2034 года — в 63 года.

«У нас в законодательстве нет никаких положений, которые препятствовали бы работать пожилым, но работодатели могут портить им жизнь, что незаконно. Но люди просто боятся или не умеют защищать свои права», — отмечает Григорьева. Впрочем, сейчас на фоне дефицита рынка труда пожилые работники становятся более востребованными.

Представление о возрасте наступления старости в значительной степени связано с возрастом ухода с рынка труда, комментирует результаты исследования ученых МГУ и РАН старший научный сотрудник Центра демографических исследований НИУ ВШЭ Екатерина Щербакова. При этом, по ее оценке, российские пенсионеры в последнее время все больше начинают «жить для себя», меньше ограничиваясь семейными обязанностями.

Различия в восприятии старости между мужчинами и женщинами она объясняет тем, что психологически мужчинам обычно легче принять наступление такого нового этапа своего жизненного цикла, как старость. «С другой стороны, женщины живут дольше мужчин и часто становятся свидетельницами массового ухода их жизни своих сверстников (однокурсников, коллег и т.д.). Это не может не влиять на восприятие возраста наступления старости и мужчинами, и женщинами», — считает она.