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Credit Suisse оценил обеднение россиян во время пандемии

За первые полгода 2020 года россияне обеднели сильнее, чем жители Украины, Чили и Колумбии, но меньше, чем население ЮАР, Мексики и Бразилии
Фото:Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Благосостояние россиян в первом полугодии 2020 года сократилось почти на 11% в долларовом выражении, оценил швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе о богатстве в мире (есть у РБК). Это больше, чем на Украине или в Турции.

Богатство российских домохозяйств в расчете на одного взрослого в первом полугодии 2020 года упало на 10,7% — это один из самых крупных негативных результатов (в процентном отношении) среди всех стран, следует из ежегодного доклада исследовательского института Credit Suisse Research Institute о мировом богатстве (Global Wealth Report 2020). Это больше, чем в Колумбии, Великобритании и Турции (минус 6–7%), Чили и на Украине (минус 8–9%). Максимальное падение благосостояния граждан продемонстрировали, по оценкам Credit Suisse, Мексика (-14,2%), ЮАР (-21,8%) и Бразилия (-24,4%).

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Credit Suisse оценивает благосостояния домохозяйств по собственной методологии, включая в расчет капитализацию фондового рынка страны, цены на жилье, валютные курсы и изменение ВВП. В первой половине 2020 года рубль упал к доллару на 13%, что послужило основной причиной оценочного снижения богатства в долларовом выражении.

Реальные располагаемые доходы россиян продолжили падение
Экономика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян за девять месяцев 2020 года упали на 4,3% в годовом выражении. Однако показатель, который рассчитывает Credit Suisse, отражает другое, а именно объем активов на конец июня в сравнении с концом прошлого года. Банк России оценивает финансовые активы домохозяйств и НКО, обслуживающих домохозяйства, по Системе национальных счетов (СНС) на ежеквартальной основе: последние данные свидетельствуют, что на 1 апреля 2020 года активы этого сектора составляли 80,1 трлн руб. (включая 49,3 трлн руб. наличной валюты и депозитов) — на 3,5% больше, чем в конце 2019 года. За вычетом обязательств, чистые активы российских домохозяйств Банк России оценил в 57,6 трлн руб.

В начале 2020 года в России насчитывалось 3,03 тыс. граждан, чье состояние превышало $50 млн (девятое место в мире, 1,7% от общего количества таких людей в мире), оценил Credit Suisse. С начала 2000-х годов неравенство в богатстве граждан в России усиливалось (к 2016 году доля общего благосостояния, сосредоточенного в руках 1% самого богатого населения достигала почти 65%), однако в последнее время тренд развернулся: в 2020 году ожидается, что этот показатель снизится до 57%. Тем не менее, среди ключевых стран у России остается самая высокая доля благосостояния, сконцентрированного в руках 1% самых богатых граждан (в среднем по миру — 44%).

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По оценкам Credit Suisse, в целом в мире пандемия привела к сокращению богатства домохозяйств на $7,2 трлн. Единственными странами, где благосостояния на одного взрослого увеличилось в первом полугодии, стали Швейцария, Нидерланды, Тайвань и Гонконг.

Автор
Иван Ткачёв
Credit Suisse
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