Credit Suisse оценил обеднение россиян во время пандемии

За первые полгода 2020 года россияне обеднели сильнее, чем жители Украины, Чили и Колумбии, но меньше, чем население ЮАР, Мексики и Бразилии

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Благосостояние россиян в первом полугодии 2020 года сократилось почти на 11% в долларовом выражении, оценил швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе о богатстве в мире (есть у РБК). Это больше, чем на Украине или в Турции.

Богатство российских домохозяйств в расчете на одного взрослого в первом полугодии 2020 года упало на 10,7% — это один из самых крупных негативных результатов (в процентном отношении) среди всех стран, следует из ежегодного доклада исследовательского института Credit Suisse Research Institute о мировом богатстве (Global Wealth Report 2020). Это больше, чем в Колумбии, Великобритании и Турции (минус 6–7%), Чили и на Украине (минус 8–9%). Максимальное падение благосостояния граждан продемонстрировали, по оценкам Credit Suisse, Мексика (-14,2%), ЮАР (-21,8%) и Бразилия (-24,4%).

Credit Suisse оценивает благосостояния домохозяйств по собственной методологии, включая в расчет капитализацию фондового рынка страны, цены на жилье, валютные курсы и изменение ВВП. В первой половине 2020 года рубль упал к доллару на 13%, что послужило основной причиной оценочного снижения богатства в долларовом выражении.